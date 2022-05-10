Байден выразил обеспокоенность тем, что у Путина «сейчас нет выхода» из войны в Украине
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Президент США Джо Байден считает, что у президента России Владимира Путина сейчас нет плана по выходу из войны в Украине. Об этом он заявил, выступая на благотворительном мероприятии в пригороде Вашингтона, сообщает Reuters.
Путин ошибочно полагал, что российское вторжение в Украину разрушит НАТО и Евросоюз, считает Байден. Однако вместо этого США и многие европейские страны встали на сторону Украины.
По словам Байдена, он беспокоится о том, что у российского президента, которого он считает расчетливым человеком, «прямо сейчас нет выхода» из сложившейся ситуации. Президент США добавил, что и он сам «пытается понять, что нам с этим делать».
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После российского вторжения в Украину западные страны ввели в отношении России несколько пакетов санкций и поддержали Украину, в том числе вооружением.
Так, только США, по оценкам Пентагона на 6 мая, с начала войны направили Украине около 3,8 миллиарда долларов на военную помощь. 9 мая Байден подписал закон о поставках вооружения в Украину по программе ленд-лиза. Инициатива расширяет полномочия президента США в сфере заключения соглашений с властями Украины о предоставлении во временное пользование военной техники и снаряжения «для защиты гражданского населения Украины от российского вторжения и других целей».
Благодаря закону Байден может распорядиться о том, чтобы США по упрощенной процедуре предоставили военную технику правительству Украины или властям других стран Восточной Европы, на которые «оказало воздействие вторжение РФ на Украину, чтобы помочь повысить обороноспособность этих стран».
В Кремле заявляли, что действия стран Запада, включая поставки вооружения в Украину, «не способствуют быстрому завершению операции, но в то же время не способны помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции».
9 мая Путин сказал, что Россия выполняет все планы «спецоперации» в Украине. Он отметил, что РФ использовала бы малейший шанс решить «проблему» Донбасса мирным путем, «но нам этого шанса не оставили, не дали просто».