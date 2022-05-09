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Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия выполняет все планы «спецоперации» в Украине. Об этом он заявил на встрече в Кремле с Артемом Жогой, отцом командира Владимира Жоги, пишет «Интерфакс».

«Ребята воюют мужественно, героически, профессионально. Все намеченные планы выполняются, результат будет достигнут. На этот счет никаких нет сомнений», — сказал Путин.

Президент отметил, что Россия использовала бы малейший шанс решить «проблему» Донбасса мирным путем, «но нам этого шанса не оставили, не дали просто».

Путин встретился с отцом Владимира Жоги сразу после парада Победы в Москве, на котором российский президент также прокомментировал «спецоперацию» в Украине. По словам Путина, Россия, начав военные действия в Украине, «дала упреждающий отпор агрессиям». «Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны», — сказал он.

Владимир Жога, известный как Воха, с 2016 года возглавлял батальон «Спарта». 5 марта глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил, что Жога погиб в Волновахе, «обеспечивая выход из этого населенного пункта мирных жителей». 6 марта Владимир Путин присвоил Жоге звание Героя России посмертно.

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