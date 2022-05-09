«Россия дала упреждающий отпор агрессии» Путин сравнил российских военных в Украине с дружинниками Мономаха и солдатами Суворова. Про мобилизацию (пока) он не сказал ни слова

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Защита родины всегда была священна — за нее сражались Минин и Пожарский, участники Бородинской битвы, бились под Москвой, Ленинградом, Киевом, Минском. В эти дни военные сражаются за наших людей в Донбассе. Наш долг — хранить память о тех, кто сделал так, чтобы ужас глобальной войны не повторился, поэтому Россия всегда была за систему равной безопасности. Мы предлагали это НАТО, но они нас не услышали. Они в открытую готовились к карательной операции в Донбассе, вторжению в Крым, в Киеве говорили о создании ядерного оружия. Все говорило о том, что столкновение с нацистами и бандеровцами будет неизбежным — и Россия дала упреждающий отпор агрессии.

США после окончания холодной войны говорят о своей исключительности, унижая этим даже своих сателлитов. Но мы — другие, мы никогда не откажемся от веры и традиционных ценностей. Сегодня ополченцы Донбасса и бойцы российской армии сражаются на своей земле, где разили врага дружинники Мономаха и солдаты Суворова. Мы склоняем голову перед памятью мучеников Дома профсоюзов в Одессе, стариков, женщин и детей, погибших от варварских ударов неонацизма. Гибель каждого солдата — горе для всех нас, мы окажем поддержку детям погибших. Слава нашим вооруженным силам. За Россию. За победу. Ура.

Это приблизительный пересказ речи Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы. Некоторые заявления отредактированы с сохранением общего смысла сказанного. Полностью расшифровка речи опубликована на сайте Кремля.

А вот что 9 мая сказал Владимир Зеленский

«Скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного» Что сказал Зеленский в обращении к украинцам 9 мая. Краткий пересказ

А вот что 9 мая сказал Владимир Зеленский

«Скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного» Что сказал Зеленский в обращении к украинцам 9 мая. Краткий пересказ

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Фото на обложке: Kirill Kudryavtsev / AFP / Scanpix / LETA