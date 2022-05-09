«Скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного» Что сказал Зеленский в обращении к украинцам 9 мая. Краткий пересказ

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«Нет ничего опаснее коварного врага, но нет ничего ядовитее мнимого друга», — говорил философ Григорий Сковорода. 24 февраля мы поняли эту истину, когда притворный друг начал против Украины войну. Это не война двух армий, это война двух мировоззрений. Их пугает наша философия — то, что мы свободные люди, идущие своим путем. Мы гордимся своими предками, и мы никому не дадим присвоить себе эту победу. Враг мечтал, что мы откажемся отмечать 9 мая, чтобы слово «денацификация» получило шанс. Но мы помним, как наши предки выгнали нацистов из Украины. В День Победы над нацизмом мы боремся за новую победу.

Россия наступила на те же грабли, что и другие оккупанты: у всех войн был один финал, нашу землю засевали пули и снаряды, но ни один враг не смог пустить корни. Нет оков, которые смогут сковать наш свободный дух. Рано или поздно мы побеждаем — хоть нацизм, хоть орду. Ибо кто-то воюет за батюшку царя, фюрера, партию и вождя, а мы — за родину. Мы никогда не забудем, что сделали наши предки во время Второй мировой, и мы не говорим «можем повторить», потому что хотеть повторить может только безумный. Тот, кто сегодня повторяет преступления гитлеровского режима, обречен. Совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного.

Это приблизительный пересказ обращения Владимира Зеленского 9 мая. Некоторые заявления отредактированы с сохранением общего смысла сказанного. Полностью обращение можно посмотреть здесь.

А вот что 9 мая сказал Владимир Путин

«Россия дала упреждающий отпор агрессии» Путин сравнил российских военных в Украине с дружинниками Мономаха и солдатами Суворова. Про мобилизацию (пока) он не сказал ни слова

А вот что 9 мая сказал Владимир Путин

«Россия дала упреждающий отпор агрессии» Путин сравнил российских военных в Украине с дружинниками Мономаха и солдатами Суворова. Про мобилизацию (пока) он не сказал ни слова

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Фото на обложке: Пресс-служба президента Украины