Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Документ предусматривает, что заявления о приеме в гражданство от жителей самопровозглашенных республик должны рассматриваться не дольше трех месяцев.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент России получил право предоставлять гражданство по упрощенной схеме после внесения поправок в закон о гражданстве РФ. Они вступили в силу в конце марта.

Заявления на получение гражданства в общем порядке рассматриваются до года, в упрощенном порядке — от трех до шести месяцев.

С 2017 года при вступлении в гражданство России надо приносить .