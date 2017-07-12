Госдума одобрила присягу гражданина России и процедуру отречения от гражданства Украины

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о лишении гражданства террористов, в который внесли поправки о присяге гражданина России и особом порядке выдачи российских паспортов украинцам.

За документ проголосовали 404 депутата, против не выступил никто, двое воздержались. Трансляция ведется на сайте Думы.

Согласно законопроекту, иностранцы должны будут принимать при вступлении в российское гражданство.

Украинцы, чтобы отказаться от своего гражданства, смогут предоставлять не справку от официальных ведомств Украины, а копию обращения об отказе от гражданства.