Госдума упростила получение российского гражданства, потому что Украина не выдает нужные документы. Что с этим не так?

12 июля Госдумы приняли законопроект, который вводит присягу при получении гражданства иностранцами, а также упрощает для жителей Украины процедуру получения российского паспорта. Депутаты объяснили, что поправка связана с нежеланием украинских властей выдавать справку о выходе из украинского гражданства, без которой стать гражданином РФ невозможно. «Медуза» рассказывает о новом законопроекте — и о том, почему данные, на которые ссылаются депутаты, вызывают вопросы.

Депутаты обвинили украинские власти в нежелании выдавать своим гражданам нужные справки

По действующему законодательству украинские граждане, которые хотят получить российский паспорт, должны собрать определенный набор документов. В том числе отправить на Украину заявление о своем желании выйти из гражданства этой страны, получить в ответ справку, что просьба удовлетворена — и предъявить ее российским миграционным властям. На рассмотрение заявления, по закону, должно уходить не больше года. Российские депутаты обвинили украинских чиновников в том, что они перестали выдавать такие справки и решили поправить законодательство так, чтобы украинцы смогли обходиться без этих документов.

Сначала депутаты говорили о «публичном отречении» от украинского гражданства. Но они имели в виду бюрократическую процедуру

О готовящейся поправке стало известно 10 июля из заметки «Коммерсанта». Председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сказал в интервью изданию, что законопроект устанавливает процедуру «публичного отречения от украинского гражданства». Позже из других комментариев Крашенинникова стало ясно, что речь не идет о какой-то специальной церемонии. Для получения российского паспорта украинцам надо будет просто оформить у нотариуса заявление об отказе от гражданства, одну копию отправить на Украину, а вторую оставить российским миграционным органам. 12 июля Госдума одобрила документ.

Сколько украинцев с 2014 года получили российское гражданство, неизвестно

Первый заместитель главы МВД России Александр Горовой сказал, что с 2014 года в гражданство РФ приняли всего 55 украинцев. Очевидно, он не учитывал жителей Крыма, которым российские паспорта выдавали в массовом порядке после вхождения полуострова в состав России. Но по данным МВД, которые в марте публиковал канал Russia Today только в 2016 году гражданами России стали больше ста тысяч украинцев.

В начале 2017 года вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко опубликовала свои данные: по ее словам, всего за последние два с половиной года российский паспорт получили 170 тысяч украинцев: около 24 тысяч человек в 2014 году, 67400 — в 2015-м, а за девять месяцев 2016-го — 75497 человек. Геращенко отметила, что неизвестно, сколько среди этих людей крымчан. При этом в сентябре 2014 года Федеральная миграционная служба России заявляла, что в двухмиллионном Крыму российский паспорт получили 98% жителей.

Решение о выходе из украинского гражданства рассматривает комиссия при президенте Украины. «Медуза» отправила туда запрос о числе людей, которым было отказано в выходе из гражданства, но пока не получила ответа.

Сколько украинцев хотят получить российское гражданство, тоже неизвестно

По словам соавтора законопроекта, депутата Госдумы от «Единой России» Натальи Поклонской, из-за отказа украинских властей выдавать нужные справки получить гражданство России не могут «десятки тысяч человек». Руководитель главного управления МВД по вопросам миграции Ольга Кириллова сказала 11 июля, что справку об отказе от украинского гражданства не могут получить около миллиона человек. На следующий день первый замглавы МВД Александр Горовой назвал цифру в 600 тысяч человек. Павел Крашенинников признает, что «вести такую статистику сложно, потому что фиксировать всех невозможно».

Есть ли реальная сложность с тем, чтобы получить от украинских властей нужную справку, непонятно

В одном из генеральных консульств Украины в РФ «Медузе» сказали, что к ним обращаются с вопросами выхода из гражданства, но случаев, когда Киев не выдавал нужные справки, не было. «Исходя из моей практики, тут 90% тех, кто подают на выход из гражданства — бывшие украинские военные-предатели, которые теперь служат в РФ. С них обязательно требуют выход, вот они и обращаются. В законе написано, что выход из гражданства могут не дать, если человек имел доступ к гостайне, находится в розыске, у него есть невыполненные обязательства и так далее, это все уже в Украине проверяют специальные органы [Служба безопасности Украины]», — рассказал «Медузе» представитель ведомства на условиях анонимности.

Председатель российской благотворительной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина объяснила, что многие страны неохотно дают выход из гражданства, но Украина, по ее опыту, не выделяется из числа других.

Волонтеры, помогающие украинским беженцам в России, также отметили, что не сталкивались со случаями отказов от украинской стороны. «Получить гражданство сложно, потому, что это долго и заявителей тщательно проверяют. Но о каких-то отказах я не слышал», — говорит один из волонтеров Вячеслав (своей фамилии собеседник «Медузы» не назвал). «Я не слышал, чтобы кому-то отказывали. Наверное, такие случаи есть, но я с ними не сталкивался. Просто подаешь документы и ждешь. Многие вообще не хотят получать гражданство, им достаточно вида на жительство», — рассказал еще один волонтер из Москвы Даниил Тихонов.

Украинские власти говорят, что новый российский закон ничего не меняет

По словам спикера украинской миграционной службы Сергея Гунько, есть утвержденная процедура выхода из украинского гражданства — это указ президента Украины. Изменить эту процедуру может только Верховная рада, приняв соответствующий законопроект. «Независимо от любых решений любых государств мира, процедура останется такой, какой была, и граждане, которые не вышли из гражданства в соответствии с законом Украины, будут оставаться гражданами Украины», — объяснил Гунько.