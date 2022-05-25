«Новые власти» Запорожской области заявили о введении рубля и стремлении войти в состав РФ. Об этом же говорили в Херсонской области

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«Новые власти» Запорожской области Украины, большая часть которой оккупирована российской армией, ввели бивалютную зону. Об этом РИА Новости заявил член «главного совета военно-гражданской администрации» области .

«Рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях. Все пособия будут выплачиваться в рублях», — сказал Рогов.

Он добавил, что «новые власти» региона возьмут курс на вхождение в состав России. По его словам, это произойдет «после полного освобождения области от украинских националистов».

«Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации», — заявил Рогов.

Он также заявил, что на «освобожденной» территории Запорожской области вернули герб времен Российской империи.

Во время войны следует внимательно относиться к информации, которую распространяют представители сторон конфликта. Оперативно проверить ее невозможно.

23 мая Владимир Сальдо — глава пророссийской «администрации» Херсонской области, которая, как и Запорожская, оккупирована российской армией, — заявил, что в регионе официально вводится бивалютная зона.

Активист Кирилл Стремоусов, которого российские государственные СМИ называют заместителем главы новой «военно-гражданской администрации» Херсонской области, анонсировал вхождение региона в состав РФ. При этом он заявлял, что «референдумов не будет», а в Кремле говорили, что жители области должны сами «определять свою судьбу».

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