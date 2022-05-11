РИА Новости: «новые власти» Херсонской области попросят Путина присоединить регион к России

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«Новые власти» Херсонской области Украины, которая находится под контролем российских военных, заявили о намерении попросить Владимира Путина присоединить регион к России, сообщает российское государственное информагентство РИА Новости.

В сообщении цитируется активист , которого называют заместителем главы новой «военно-гражданской администрации» региона.

«Никаких на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации», — заявил Стремоусов.

О создании в Херсонской области новой «военно-гражданской администрации» российские государственные СМИ заявили в конце апреля. Осуществляет ли она на самом деле какую-либо деятельность по управлению процессами в регионе, неизвестно.

Возглавляет «новую администрацию» бывший мэр Херсона Владимир Сальдо. Его заместитель Кирилл Стремоусов регулярно делает в российских СМИ заявления о якобы связанном с Россией будущем региона.

Объявляя 24 февраля о начале «специальной военной операции» в Украине, Владимир Путин утверждал, что в планы России «не входит оккупация украинских территорий». Однако согласно многочисленным сообщениям — как с украинской, так и с российской стороны — Россия планирует в том или ином виде оставить Херсонскую область под собственным контролем.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в случае проведения в украинских регионах каких-либо «референдумов» об отделении Украина выйдет из мирных переговоров с Россией.

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