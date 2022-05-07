В «новой администрации» Херсонской области заявили о желании «жить в составе Российской Федерации»

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«Новая администрация» Херсонской области заявила, что регион «будет стремиться» стать субъектом РФ. С таким заявлением выступил Кирилл Стремоусов, которого РИА Новости называет «заместителем председателя военно-гражданской администрации» области, находящейся под контролем российских войск.

«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — сказал Стремоусов агентству.

Представитель «новой администрации» заявил, что Херсонская область уже сотрудничает с Россией. «Мы… чувствуем себя как одно единое целое с регионами России», — заявил он.

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6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время визита в Херсон заявил, что «Россия здесь навсегда». При этом он попросил не «забегать вперед» с вопросом о статусе области, подчеркнув, что его «в любом случае определят жители».

Источники «Медузы» и других СМИ, а также власти Украины и разведки западных стран утверждают, что Россия собирается провести в Херсонской области референдум о создании «Херсонской народной республики». Власти России это отрицают.

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