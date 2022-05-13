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Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой, бывшей жены Путина и других людей из его близкого окружения Кто и за что попал в санкционный список

Источник: Meduza

Правительство Великобритании объявило о расширении санкционного списка в отношении России из-за войны в Украине. Под санкции попали люди из близкого окружения президента РФ Владимира Путина, а также члены его семьи. Как утверждает Лондон, они входят в «теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина», и благодаря «связям с режимом» получают влиятельные посты. Вот кто и за что попал в список.

Алина Кабаева

Глава совета директоров «Национальной медиа группы» (НМГ), олимпийская чемпионка по художественной гимнастике (2004 год), бывший депутат Госдумы V и VI созывов.

Власти Великобритании считают, что Кабаева состоит в «близких отношениях с Путиным». В США, по данным The Wall Street Journal, полагают, что Кабаева — мать «как минимум троих детей» Путина и что она может играть важную роль «в сокрытии личного состояния Путина за границей».

Лондон объяснил санкции против бывшей гимнастки тем, что НМГ, которую возглавляет Кабаева, «активно продвигает российскую пропаганду» о вторжении в Украину. Кабаева, как утверждается, «причастна к дестабилизации Украины», поскольку она сама или через НМГ «поддерживает или продвигает политику, которая угрожает независимости Украины».

Что еще известно о Кабаевой

«Открытые медиа»: Алина Кабаева купила землю на Рублевке, а ее мать сняла шале возле «дачи Медведева» в Сочи (предположительно, за 23 рубля в день)

Что еще известно о Кабаевой

«Открытые медиа»: Алина Кабаева купила землю на Рублевке, а ее мать сняла шале возле «дачи Медведева» в Сочи (предположительно, за 23 рубля в день)

Анна Зацепилина

Бабушка Алины Кабаевой. По данным британских властей, Зацепилина получила «роскошную квартиру в Москве» от российского миллиардера и друга Путина Геннадия Тимченко, который также находится под санкциями Лондона за дестабилизацию ситуации в Украине.

В 2015 году Тимченко продал Зацепилиной квартиру на Мытнинской набережной Петербурга, сообщал телеканал «Дождь» в своем расследовании. Кроме того, по данным журналистов, другие бизнесмены, связанные с Путиным, передавали элитную недвижимость бабушке Кабаевой в Подмосковье и Москве. По информации «Проекта», только участок Зацепилиной в Успенском площадью 45 соток стоит 102 миллиона рублей.

Подробнее об этом здесь

Людмила Очеретная

Бывшая жена Владимира Путина, с которой он развелся в 2013 году. Урожденная Шкребнева, сейчас носит фамилию своего второго мужа Артура Очеретного.

Власти Великобритании считают, что после развода с президентом Очеретная извлекла выгоду из сотрудничества с государственными структурами. В карточке Очеретной в санкционном списке также говорится, что «имеются разумные основания подозревать», что Очеретная причастна к дестабилизации в Украине или связана с лицом, которое к этому причастно.

Что известно об активах Очеретных

«Сюзанна» и молодой месье Как вилла на берегу Атлантического океана связана с семьей Владимира Путина. Расследование Олеси Шмагун

Что известно об активах Очеретных

«Сюзанна» и молодой месье Как вилла на берегу Атлантического океана связана с семьей Владимира Путина. Расследование Олеси Шмагун

Двоюродные брат и племянники Путина

  • Игорь Путин — двоюродный брат; председатель совета директоров ОАО «Международный морской порт „Печенега“». Игорь Путин получает или получал выгоду от поддержки правительства РФ как директор порта «Печенега», говорится в обосновании санкций. ОАО «Международный морской порт „Печенега“» — компания, работающая в транспортной сфере, которая имеет стратегическое значение для российского правительства.
  • Роман Путин — двоюродный племянник Владимира Путина, сын Игоря Путина; директор ООО «Путин Консалтинг». Он открыто заявляет о своей родственной связи с президентом и подчеркивает, что она позволила его компании «Путин Консалтинг» помогать иностранным инвесторам в России, говорится в обосновании санкций.
  • Михаил Путин — двоюродный племянник Владимира Путина, сын Евгения Путина, двоюродного брата Владимира Путина; заместитель председателя правления страховой компании «Согаз» и заместитель председателя правления «Газпрома». Михаил Путин, говорится в обосновании санкций, связан с компанией («Согаз»), которая причастна к дестабилизации ситуации в Украине, и ведет бизнес в секторе, имеющем стратегическое значение для властей РФ. Он также связан с организацией, аффилированной с правительством России («Газпром»).
  • Михаил Шеломов — сын двоюродной сестры Владимира Путина. По данным Великобритании, компания Шеломова «Акцепт» предположительно была связана с ООО «Бином», владевшей «Дворцом Путина». Через «Акцепт» Шеломов также владеет акциями банка «Россия», связанного с Кремлем и управляемого близкими к Путину людьми, которые находятся под санкциями.

Что известно о родственниках путина

Доверенные лица Путина

  • Александр Плехов («Витал Девелопмент Корпорэйшн») — близкий друг Путина,
  • Михаил Клишин («Согаз», банк «Россия») — связь с Путиным не уточняется,
  • Владимир Колбин (Геленджикский морской порт) — сын друга детства и предполагаемого делового партнера Путина Петра Колбина,
  • Юрий Шамалов («Газфонд», Газпромбанк) — сын Николая Шамалова (попал под британские санкции в 2014 году) и брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова (попал под санкции в феврале 2022 года),
  • Виктор Хмарин («Нефтепродуктсервис») — однокурсник Путина, занимавшийся вместе с будущим президентом боевыми искусствами, и родственник президента (женат на двоюродной сестре Путина).

Всех их власти Великобритании считают причастными к дестабилизации ситуации в Украине и/или получению выгоды из отношений с Путиным или от поддержки правительства России.

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Фото на обложке: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ