Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой, бывшей жены Путина и других людей из его близкого окружения Кто и за что попал в санкционный список
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Правительство Великобритании объявило о расширении санкционного списка в отношении России из-за войны в Украине. Под санкции попали люди из близкого окружения президента РФ Владимира Путина, а также члены его семьи. Как утверждает Лондон, они входят в «теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина», и благодаря «связям с режимом» получают влиятельные посты. Вот кто и за что попал в список.
Алина Кабаева
Глава совета директоров «Национальной медиа группы» (НМГ), олимпийская чемпионка по художественной гимнастике (2004 год), бывший депутат Госдумы V и VI созывов.
Власти Великобритании считают, что Кабаева состоит в «близких отношениях с Путиным». В США, по данным The Wall Street Journal, полагают, что Кабаева — мать «как минимум троих детей» Путина и что она может играть важную роль «в сокрытии личного состояния Путина за границей».
Лондон объяснил санкции против бывшей гимнастки тем, что НМГ, которую возглавляет Кабаева, «активно продвигает российскую пропаганду» о вторжении в Украину. Кабаева, как утверждается, «причастна к дестабилизации Украины», поскольку она сама или через НМГ «поддерживает или продвигает политику, которая угрожает независимости Украины».
Анна Зацепилина
Бабушка Алины Кабаевой. По данным британских властей, Зацепилина получила «роскошную квартиру в Москве» от российского миллиардера и друга Путина Геннадия Тимченко, который также находится под санкциями Лондона за дестабилизацию ситуации в Украине.
В 2015 году Тимченко продал Зацепилиной квартиру на Мытнинской набережной Петербурга, сообщал телеканал «Дождь» в своем расследовании. Кроме того, по данным журналистов, другие бизнесмены, связанные с Путиным, передавали элитную недвижимость бабушке Кабаевой в Подмосковье и Москве. По информации «Проекта», только участок Зацепилиной в Успенском площадью 45 соток стоит 102 миллиона рублей.
Людмила Очеретная
Бывшая жена Владимира Путина, с которой он развелся в 2013 году. Урожденная Шкребнева, сейчас носит фамилию своего второго мужа Артура Очеретного.
Власти Великобритании считают, что после развода с президентом Очеретная извлекла выгоду из сотрудничества с государственными структурами. В карточке Очеретной в санкционном списке также говорится, что «имеются разумные основания подозревать», что Очеретная причастна к дестабилизации в Украине или связана с лицом, которое к этому причастно.
Двоюродные брат и племянники Путина
- Игорь Путин — двоюродный брат; председатель совета директоров ОАО «Международный морской порт „Печенега“». Игорь Путин получает или получал выгоду от поддержки правительства РФ как директор порта «Печенега», говорится в обосновании санкций. ОАО «Международный морской порт „Печенега“» — компания, работающая в транспортной сфере, которая имеет стратегическое значение для российского правительства.
- Роман Путин — двоюродный племянник Владимира Путина, сын Игоря Путина; директор ООО «Путин Консалтинг». Он открыто заявляет о своей родственной связи с президентом и подчеркивает, что она позволила его компании «Путин Консалтинг» помогать иностранным инвесторам в России, говорится в обосновании санкций.
- Михаил Путин — двоюродный племянник Владимира Путина, сын Евгения Путина, двоюродного брата Владимира Путина; заместитель председателя правления страховой компании «Согаз» и заместитель председателя правления «Газпрома». Михаил Путин, говорится в обосновании санкций, связан с компанией («Согаз»), которая причастна к дестабилизации ситуации в Украине, и ведет бизнес в секторе, имеющем стратегическое значение для властей РФ. Он также связан с организацией, аффилированной с правительством России («Газпром»).
- Михаил Шеломов — сын двоюродной сестры Владимира Путина. По данным Великобритании, компания Шеломова «Акцепт» предположительно была связана с ООО «Бином», владевшей «Дворцом Путина». Через «Акцепт» Шеломов также владеет акциями банка «Россия», связанного с Кремлем и управляемого близкими к Путину людьми, которые находятся под санкциями.
Доверенные лица Путина
- Александр Плехов («Витал Девелопмент Корпорэйшн») — близкий друг Путина,
- Михаил Клишин («Согаз», банк «Россия») — связь с Путиным не уточняется,
- Владимир Колбин (Геленджикский морской порт) — сын друга детства и предполагаемого делового партнера Путина Петра Колбина,
- Юрий Шамалов («Газфонд», Газпромбанк) — сын Николая Шамалова (попал под британские санкции в 2014 году) и брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова (попал под санкции в феврале 2022 года),
- Виктор Хмарин («Нефтепродуктсервис») — однокурсник Путина, занимавшийся вместе с будущим президентом боевыми искусствами, и родственник президента (женат на двоюродной сестре Путина).
Всех их власти Великобритании считают причастными к дестабилизации ситуации в Украине и/или получению выгоды из отношений с Путиным или от поддержки правительства России.
Фото на обложке: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ