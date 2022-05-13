Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой, бывшей жены Путина и других людей из его близкого окружения Кто и за что попал в санкционный список

Алина Кабаева

Глава совета директоров «Национальной медиа группы» (НМГ), олимпийская чемпионка по художественной гимнастике (2004 год), бывший депутат Госдумы V и VI созывов.

Власти Великобритании считают, что Кабаева состоит в «близких отношениях с Путиным». В США, по данным The Wall Street Journal, полагают, что Кабаева — мать «как минимум троих детей» Путина и что она может играть важную роль «в сокрытии личного состояния Путина за границей».

Лондон объяснил санкции против бывшей гимнастки тем, что НМГ, которую возглавляет Кабаева, «активно продвигает российскую пропаганду» о вторжении в Украину. Кабаева, как утверждается, «причастна к дестабилизации Украины», поскольку она сама или через НМГ «поддерживает или продвигает политику, которая угрожает независимости Украины».

Что еще известно о Кабаевой

«Открытые медиа»: Алина Кабаева купила землю на Рублевке, а ее мать сняла шале возле «дачи Медведева» в Сочи (предположительно, за 23 рубля в день)

Что еще известно о Кабаевой