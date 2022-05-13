Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой и бывшей жены Путина Людмилы Очеретной

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Великобритания расширила санкционный список против России. Под ограничения попали родственники президента Владимира Путина, его бывшая жена Людмила Очеретная, председатель совета директоров «Национальной медиа группы» Алина Кабаева и другие люди из ближайшего окружения Путина. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Как утверждается, Кабаева состоит в «близких отношениях» с Путиным, отмечается в пресс-релизе правительства. Власти США полагают, что Кабаева — мать «как минимум троих детей» Путина и что она может играть важную роль «в сокрытии личного состояния Путина за границей», сообщала газета The Wall Street Journal.

Под санкции также попали бабушка Кабаевой Анна Зацепелина, двоюродный брат президента РФ Игорь Путин, а также сын Игоря Путина — Роман.

Полный список россиян, попавших под санкции, опубликовало РИА Новости.

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В конце апреля источники The Wall Street Journal рассказали, что власти США подготовили пакет санкций против Алины Кабаевой, однако отложили его введение в действие, опасаясь, что Владимир Путин отреагирует «агрессивно».

В начале мая агентство Bloomberg сообщало, что с предложением ввести санкции против Кабаевой выступили власти Евросоюза.

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