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Bloomberg: Брюссель предложил ввести санкции против Алины Кабаевой. Вашингтон отложил эту меру, опасаясь «агрессивной» реакции Путина

Источник: Bloomberg

Власти Евросоюза предложили ввести санкции против председателя совета директоров «Национальной медиа группы» Алины Кабаевой Алины Кабаевой, пишет Bloomberg со ссылкой на проект санкционного списка ЕС и несколько источников.

В проекте говорится, что «Национальная медиа группа» владеет долями в российских СМИ, распространяющих государственную пропаганду, и поэтому несет ответственность за поддержку действий, подрывающих независимость и территориальную целостность Украины.

Кабаева «тесно связана с президентом [России] Владимиром Путиным», говорится в документе.

Новый санкционный список должны одобрить представители всех стран-членов ЕС. Послы европейских стран проведут встречу по этому поводу 7 мая. Финальный вариант санкционного списка еще может измениться, отмечает Bloomberg.

В конце апреля источники The Wall Street Journal рассказали, что власти США подготовили пакет санкций против Алины Кабаевой, однако пока отложили его введение в действие, опасаясь, что Владимир Путин отреагирует «агрессивно».

Как сообщило издание, власти США полагают, что Кабаева является матерью «как минимум троих детей» Путина и что она может играть важную роль «в сокрытии личного состояния Путина за границей».

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