Суд в Петербурге не стал рассматривать протокол, составленный на Юрия Шевчука из-за его слов про войну и родину на концерте в Уфе

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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отказался рассматривать административный протокол, составленный на лидера группы ДДТ Юрия Шевчука после концерта в Уфе 18 мая. Об этом сообщают Baza и РБК.

В документах, указал суд, не было описано «событие правонарушения» и не уточнялось, в чем заключались «публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».

Протокол возвращен в полицию Уфы для устранения недостатков.

В соцсетях разошлось видео, на котором Шевчук на концерте, в частности, говорит: «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать». Место и время записи не уточнялось, но, судя по всему, она была сделана на концерте в Уфе.

В апреле концерт группы ДДТ отменили в Тюмени. Юрий Шевчук тогда предположил, что это могло быть связано с отказом группы выступать в зале с буквой Z, которая стала символом поддержки российского вторжения в Украину.

В мае со ссылкой на Шевчука появлялись сообщения, что концертная деятельность ДДТ в России подходит к концу. Однако администратор ДДТ Вячеслав Ортюков заявил, что слова Шевчука были вырваны из контекста, добавив: «Мы проводим концерты в России по мере возможности».

Что именно сказал Шевчук

«Родина — это не жопа президента, которую надо целовать» Юрий Шевчук выступил с эмоциональной речью на концерте ДДТ

Что именно сказал Шевчук

«Родина — это не жопа президента, которую надо целовать» Юрий Шевчук выступил с эмоциональной речью на концерте ДДТ

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