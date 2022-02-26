ЕС включил в санкционный список Мишустина, Медведева и Колокольцева

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Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против России из-за вторжения в Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Евросоюз включил в «черный список» президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, главу МВД Владимира Колокольцева, спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова.

Также в список попали ряд белорусских военнослужащих и депутатов Госдумы, голосовавших за признание ДНР и ЛНР.

Кроме того, ЕС ввел запрет на экспорт в Россию технологий для нефтегазовой, аэрокосмической и оборонной отрасли и приостановил действие ряда положений соглашения об упрощении выдачи виз с Россией для дипломатов, чиновников и некоторых других категорий граждан РФ.

Ранее 25 февраля о санкциях против Владимира Путина также объявили США, Великобритания и Канада.

С тех пор, как 21 февраля Путин признал самопровозглашенные ДНР и ЛНР, западные страны ввели уже несколько раундов антироссийских санкций. Предыдущие санкции коснулись российского суверенного долга, банковского сектора, импорта продукции в Россию.

О последствиях нынешних санкций

«Паниковать поздно» Экономист Рубен Ениколопов — о новых, «разрушительных» санкциях из-за войны с Украиной

О последствиях нынешних санкций

«Паниковать поздно» Экономист Рубен Ениколопов — о новых, «разрушительных» санкциях из-за войны с Украиной

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