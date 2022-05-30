«Русская служба Би-би-си»: в Украине погибли больше трех тысяч российских военных Это только те, чьи имена называли публично. Реальные потери армии РФ могут быть на 40-60% выше

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Пресс-служба президента Украины / SIPA / Scanpix / LETA

В войне России с Украиной уже погибли по меньшей мере 3052 российских солдат и офицеров, сообщила «Русская служба Би-би-си». Издание пишет, что речь идет о тех, чьи имена и фамилии удалось подтвердить по сообщениям глав регионов России и местных СМИ.

Журналисты «Русской службы Би-би-си» и команда волонтеров отслеживают сообщения о гибели военнослужащих, которые публикуют главы российских регионов, где эти военные родились или жили, местные СМИ и учебные заведения, где погибшие учились. При этом журналисты и волонтеры не учитывают сообщения о погибших военных, если в них хотя бы нет конкретных имен и фамилий. Также они не учитывают сообщения о гибели наемников ЧВК «Вагнер», которые, как сообщается, тоже воюют в Украине.

При этом такой подсчет не может быть точным, потому что региональные власти и СМИ называют не всех погибших. Представление о том, какое количество смертей на войне не попало в статистику, дает информация с региональных кладбищ, отмечает «Би-би-си».

Журналисты издания «ознакомились с ситуацией» на 11 кладбищах в Ставрополе, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Балашихе, под Ульяновском и в Калининградской области. На каждом из них были могилы военных, погибших после вторжения России в Украину.

Например, на кладбище близ Ульяновска после начала войны появились 42 могилы военнослужащих; имена 21 погибшего (то есть, половины) не упоминались публично — даже в соцсетях. На других кладбищах эта доля составила от 30% до 100%.

«Таким образом, мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России» — сделало вывод издание.

С начала войны Минобороны РФ лишь дважды сообщало о потерях. 2 марта ведомство заявило о 498 погибших и 1597 раненых, 25 марта — о 1351 погибшем и 3825 раненых. По данным « », которая, как и «Русская служба Би-би-си», ведет подсчет потерь российской армии по открытым источникам, на 20 мая в Украине погибли по меньшей мере 2622 российских военных. Британская военная разведка 23 мая сообщила, что российские потери в Украине, вероятно, сопоставимы с потерями СССР в Афганистане, где, по официальным сведениям, были убиты и пропали без вести более 15 тысяч советских солдат. По информации Генштаба украинской армии, РФ уже потеряла в Украине больше 30 тысяч военнослужащих. Украинский телеграм-канал «Горюшко», который также собирает данные о погибших российских военных из открытых источников, на момент публикации данного текста сообщил о гибели в Украине 3017 россиян.

Что еще «Русская служба Би-би-си» выяснила о потерях российской армии:

За последний месяц СМИ и официальные лица стали чаще упоминать среди погибших «добровольцев», хотя раньше о них вообще не писали. «Би-би-си» нашла сообщения о гибели по меньшей мере 81 человека, названного добровольцем. Треть из них — люди старше 40 лет, 10 погибших были старше 50 лет.

Лидер по числу потерь среди субъектов РФ — Дагестан: публично известно о гибели 176 жителей республики. На втором месте Бурятия (минимум 136 погибших), на третьем — Волгоградская область (минимум 109 погибших). Известно лишь о шести погибших из Москвы, хотя ее жители составляют почти 9% населения России.

На данный момент «Би-би-си» удалось подтвердить смерть троих российских генералов. Украинская сторона называла большее число погибших генералов РФ, но по меньшей мере два из них оказались живы и периодически появлялись на видеозаписях (уже после сообщений о том, что они якобы погибли).

Из всех погибших в Украине российских военных 152 — это так называемые старшие офицеры (генералы, полковники, подполковники, майоры), 405 — младшие офицеры. Всего на офицеров приходится более 18% потерь. Такая высокая доля может быть связана с устройством командования в российской армии и с тем, что тела офицеров доставляют домой в первую очередь.

Около 20% всех установленных погибших с российской стороны служили в мотострелковых войсках. К концу мая по числу потерь эти войска обогнали ВДВ (хотя на долю десантников приходится 19% подтвержденных погибших). Это может быть связано с характером сражений в Донбассе — главной арене боевых действий в Украине в данный момент.

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