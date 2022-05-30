Война Девяносто шестой день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 29 мая можно прочитать здесь, а главные фотографии посмотреть тут.
Главные новости последних часов:
- При обстреле Донецка погибли шесть человек и 14 получили ранения. Три человека ранены в результате взрыва в Мелитополе.
- Генштаб ВСУ сообщает, что российские войска закрепились на окраинах Северодонецка.
- Минобороны Великобритании утверждает, что Россия понесла огромные потери среди офицеров среднего и младшего звена.
- Россия будет расплачиваться по госдолгу, используя «обратную» схему расчетов за российский газ в рублях.
- Правительства Евросоюза в преддверии саммита стран ЕС не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Село Новомихайловка в Донецкой области, 29 мая
В Москве задержали активистку Наталью Перову, которая накануне провела у здания МИДа антивоенную акцию «Нам не отмыться от крови», сообщает «ОВД-Инфо».
В результате обстрела Донецка погибли шесть человек, еще 14 получили ранения, сообщают представители штаба территориальной обороны самопровозглашенной ДНР.
По данным мэра Алексея Кулемзина, в том числе обстрелу подверглись две городские школы.
Утренний брифинг Минобороны РФ
- Высокоточными ракетами поражены два командно-наблюдательных пункта, узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
- Авиация поразила три пункта управления и 67 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Все за сутки убиты до 320 человек, уничтожены 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ.
- Средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Северодонецк, Новочервоное, Василевка Луганской Народной Республики, Пантелеймоновка, Григоровка, Красногоровка, Невельское ДНР, Петраполье, Петровское, Глинское Харьковской области, Чернобаевка и Александровка Херсонской области.
- Также перехвачены девять украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка, Глинское Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области.
- Ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления, в том числе оперативного командования «Юг» в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области, а также 593 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях.
- Уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки ДНР.
- Кроме того, в результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
На границу Курской области направлены дополнительные войска
Об усилении мер безопасности «с учетом складывающейся обстановки в приграничных районах» объявил на оперативном совещании глава региона Роман Старовойт.
По его словам, в область «уже прибыло и пребывает большое количество личного состава Минобороны, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок».
«В приграничных районах видим сообщения о том, что люди слышат взрывы — это работает наша армия (…) на сопредельной территории», — цитирует слова губернатора «Интерфакс».
В Курской области действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности — как и в других российских регионах, граничащих с Украиной.
В Кирове начали готовить убежища в подвалах многоэтажек
Вот какие объявления развешивает на домах управляющая компания:
В связи с обращениями граждан по вопросу укрытия от возможных фугасных и осколочных действий обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий просим провести работы по приведению в порядок подвальных помещений и доведению информации до жильцов о порядке их использования.
В центре Мелитополя в Запорожской области взорвался автомобиль. В результате ранены три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.
Минобороны Великобритании в своей ежедневной сводке рассказывает о потерях среди офицерского состава российской армии
- В ходе вторжения Россия, по-видимому, понесла огромные потери среди офицеров среднего и младшего звена. Командиры бригад и батальонов, вероятно, выдвигаются на передовую, подвергая себя риску, потому что они несут ответственность за действия своих подразделений.
- В свою очередь младшим офицерам приходится руководить тактическими действиями на самом низком уровне, поскольку в армии не хватает хорошо обученных и наделенных полномочиями военнослужащих сержантского состава, которые выполняют эту роль в западных войсках.
- Потеря значительной части молодого поколения профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы российской армии с модернизацией подхода к командованию и управлению.
- Более того, батальонные тактические группы (БТГ), которые пересобираются в Украине из уцелевших частей из нескольких подразделений, скорее всего, будут менее эффективны из-за нехватки младших командиров.
- Учитывая многочисленные заслуживающие доверия сообщения о локальных мятежах среди российских войск на Украине, нехватка опытных и заслуживающих доверия офицеров, вероятно, приведет к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению плохой дисциплины.
В войне России и Украины власти Великобритании поддерживают украинскую сторону.
Украина провела успешную контратаку к югу от Кривого Рога, утверждает начальник военной администрации города Александр Вилкул.
По его данным, были убиты 63 российских военнослужащих и уничтожено большое количество военной техники, в том числе танки Т-72, реактивная система залпового огня «Град», артиллерия, вертолеты и самолет СУ-35.
29 мая противник вел обстрелы в районе населенных пунктов Трудолюбовка, Малая Шестерня, Добрянка, Князевка, Токарево. Также три раза была обстреляна Зеленодольская громада. Пострадавших нет.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Офис генпрокурора Украины: с начала войны погибли 243 ребенка
Еще как минимум 444 ребенка получили ранения.
В ведомстве сообщили, что накануне в результате обстрела села Миролюбовка в Херсонской области погибла девятилетняя девочка. Еще двое детей — пятилетняя девочка и семимесячный младенец — были ранены.
Больше всего пострадавших детей — в Донецкой (153), Киевской (116) и Харьковской (109) областях.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
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Институт изучения войны — о ситуации в зоне боевых действий
- Украинские силы провели успешную ограниченную контратаку вблизи границ Херсонской и Николаевской областей 28 мая, вынудив российские войска перейти к обороне.
- Российские войска продолжали 29 мая штурм Северодонецка. Российская кампания на востоке Украины, имевшая целью захватить всю Луганскую и Донецкую области, теперь почти полностью сосредоточена на Северодонецке. Вероятно, поэтому в ближайшие дни россияне откажутся от наступления юго-восточнее Изюма и западнее Лимана.
- Российские силы продолжали наступательные операции, чтобы перерезать украинские наземные линии связи (GLOC) к северо-востоку от Бахмута, и маловероятно, что они попытаются напрямую штурмовать город.
- Украинское контрнаступление на северо-западе Херсонской области вынудило российские войска занять оборонительные позиции и, вероятно, помешает российским усилиям эффективно окопаться и укрепить контроль над оккупированными территориями вдоль южной оси.
Пресс-секретарь президента Украины — о предложении Эрдогана провести тройные телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
«Насколько это соответсвует действительности, не могу сказать — эти договоренности происходили между президентом Турции и России. А что касается позиции Офиса президента Украины, если президент России даст свое согласие, мы тоже рассмотрим такое предложение», — заявил Сергей Никифоров изданию «Страна».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что телефонные переговоры с лидерами РФ и Украины могут состояться 30 мая. В Кремле подтверждали, что Путин и Эрдоган планируют поговорить в понедельник в «двустороннем формате».
Сергей Лавров дал интервью французскому телеканалу TF1. Вот основные цитаты:
- Наша военная операция была неизбежна. Мы долго пытались достучаться до Запада.
- Требуем только того, что было уже объявлено президентом Путиным с самого начала операции — чтобы киевский режим перестал убивать мирных граждан в Донбассе.
- Да, гибнут люди. Но операция занимает такое время, прежде всего, потому что российские военные, участвующие в операции, имеют приказ категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре.
- К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть.
- Президент Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания.
Россия будет расплачиваться по госдолгу, используя схему расчетов за российский газ в рублях «в обратном порядке»
Об этом «Ведомостям» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Чтобы получить платеж в оригинальной валюте, инвестору придется открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.
«Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — пояснил Силуанов.
24 мая министерство финансов США объявило, что не будет продлевать лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. В ответ Силуанов заявлял, что Россия продолжит обслуживать свой госдолг в рублях.
Президент РФ Владимир Путин потребовал с 1 апреля перевести в рубли расчеты за поставки российского газа в страны, которые Россия считает «недружественными».
По заявлениям российского правительства, около половины компаний-импортеров российского газа уже открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа в рублях.
Некоторые страны, например, Болгария, Польша и Финляндия, уже отказались платить за газ по предложенной схеме, после чего поставки в эти страны были прекращены.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
На Северском направлении противник нанес авиационные удары по объектам на территории Сумской области в районах населенных пунктов Запселье, Мирополье и артиллерийский обстрел вблизи Кондратовки.
На Харьковском направлении враг обстрелял районы к северу и северо-востоку от Харькова, а также населенные пункты Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Питомник, Борщева и Победа.
На Славянском направлении россияне проводят перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм — Барвенково, Изюм — Славянск.
Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм противник удерживает в готовности к применению вертолетную эскадрилью Ка-52. Во временно занятые населенные пункты перенесены более 250 единиц вооружения и военной техники.
На Донецком направлении российские подразделения сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий для оцепления украинских войск в районах Лисичанска, Северодонецка и блокировании основных логистических путей.
На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск.
На Северодонецком направлении противник закрепляется на северо-восточных и юго-восточных окраинах города Северодонецка. Для усиления группировки войск перебросил с территории РФ боеприпасы и технику.
На Бахмутском направлении россияне перегруппировываются для дальнейшего наступления в направлении Александрополье — Камышеваха.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.
Российские военные нанесли два ракетных удара по Одесской области
Как сообщает пресс-секретарь областной администрации Сергей Братчук со ссылкой на оперативное командование «Юг», одна ракета в очередной раз попала по не работающему автомобильно-железнодорожному мосту через Днестровский лиман в Затоке.
Ударной волной повреждены несколько частных домов. Пострадавших нет.
Вторую ракету сбили силы ПВО.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Здравствуйте. «Медуза» начинает трансляцию о событиях 96-го дня войны в Украине.