Война Девяносто шестой день

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 29 мая можно прочитать здесь, а главные фотографии посмотреть тут.

Главные новости последних часов:

При обстреле Донецка погибли шесть человек и 14 получили ранения. Три человека ранены в результате взрыва в Мелитополе.

Генштаб ВСУ сообщает, что российские войска закрепились на окраинах Северодонецка.

Минобороны Великобритании утверждает, что Россия понесла огромные потери среди офицеров среднего и младшего звена.

Россия будет расплачиваться по госдолгу, используя «обратную» схему расчетов за российский газ в рублях.

Правительства Евросоюза в преддверии саммита стран ЕС не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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