Украинская православная церковь объявила о полной независимости

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Украинская православная церковь приняла решение о полной самостоятельности и независимости, говорится в постановлении Собора УПЦ, прошедшего в пятницу в Киеве.

Украинская православная церковь

В документе осуждается война в Украине и выражается несогласие УПЦ с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно российского вторжения.

Собор также призвал Киев и Москву продолжить мирный переговорный процесс и «поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».

Собор поставил задачу не оставлять без духовной опеки беженцев, покинувших Украину за последние три месяца.

Помимо этого, УПЦ предложила возобновить диалог раскольнической Православной церкви Украины. «Чтобы диалог состоялся, представителям ПЦУ необходимо, в частности, прекратить захват храмов и принудительные переводы приходов УПЦ», — заявляет Собор.

Обновлено. Украинская православная церковь не разрывает отношения с Московским патриархатом, заявил РБК председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент. По его словам, статус независимой и самоуправляемой УПЦ имеет уже почти 30 лет. «Просто собор еще раз подчеркнул [этот статус], — сказал он. — А духовное единство мы продолжаем поддерживать не только с РПЦ, но и другими православными церквями».

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