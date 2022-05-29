Евросоюз обсуждает шестой пакет санкций против России без эмбарго на поставки нефти по трубопроводу. Запрет коснется лишь морских перевозок

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Еврокомиссия предложила убрать из шестого пакета санкций против России эмбарго на поставки нефти по трубопроводу, запретив лишь покупать нефть, которую перевозят по морю. Об этом пишут Bloomberg и Politico.

Предполагается, что такая мера удовлетворит власти Венгрии, которые блокировали принятие шестого пакета санкций на протяжении нескольких недель. Венгрия получает нефть из России по трубопроводу «Дружба».

Как отмечает Politico, в случае принятия этой версии санкций продолжить покупать нефть смогут и некоторые другие страны, в том числе Словакия и Германия.

По данным Bloomberg, в рамках предлагаемого решения страны ЕС постепенно откажутся от импорта нефти морем через полгода, а нефтепродуктов — через восемь месяцев.

Ранее некоторые страны выступали против разделения эмбарго по типам поставок, считая это решение несправедливым.

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