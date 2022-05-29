Война Девяносто пятый день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 28 мая можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Еврокомиссия предложила отложить эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил Bloomberg.
- Взятие Северодонецка позволит РФ заявить о полном захвате Луганской области, но не даст никакой существенной военной или экономической выгоды, считает американский Институт изучения войны.
- Германия сократила поставки оружия Украине до минимума, узнала газета Welt.
- «Медиазона» подтвердила гибель в Украине сотрудника пресс-службы Минобороны РФ в звании полковника.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Ситуация в регионах Украины к утру 29 мая. Главное из сводок местных властей
- В Киевской области ночь прошла относительно спокойно, несколько раз срабатывала воздушная тревога. Вечером 28 мая сработали средства противовоздушной обороны в Бучанском районе. Жертв и разрушений нет.
- В Днепропетровской области ночью и утром было спокойно. Накануне вечером в результате ракетных ударов по Кривому Рогу было разрушено промышленное предприятие. Пострадавших нет.
- Сообщается об обстрелах в Харьковской области в последние сутки. В результате в Изюмском районе ранения получили три человека, в городе Золочев — двое, в селе Коробочкино Чугуевского района — один. Вечером 28 мая возле города Барвенково (Изюмский район) от обстрелов погибла 60-летняя женщина.
- В Луганской области продолжаются боевые действия в Северодонецке. В Лисичанске снаряд попал в многоэтажку, один человек погиб, еще четверо госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Авиаударом разрушен кинотеатр «Дружба», получили повреждения 22 дома. Два человека погибли, четверо получили ранения.
- На территории Донецкой области нет газа, частично отсутствует вода и электричество. Обстрелы происходят по всей линии фронта. За последние сутки два человека погибли, трое получили ранения.
- Утром обстреляны жилые кварталы Николаева. В результате погиб один человек, шесть ранены, повреждено несколько многоквартирных домов. 28 мая были обстреляны Ингульская и Широковская общины Николаевской области. Пострадавших и повреждений по предварительной информации нет. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине.
- В Херсонской области продолжаются бои близ населенных пунктов Великоалександровской, Нововоронцовской, Калиновской, Высокопольской, Чернобаевской общин. В результате обстрелов критическая ситуация в Чернобаевке. 28 мая из-за боевых действий ранения получили несколько мирных жителей, один человек погиб.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В Украине погиб сотрудник пресс-службы Минобороны РФ, полковник Владимир Иванов. Его гибель удалось подтвердить «Медиазоне». Первым о смерти полковника сообщил сотрудник ВГТРК Евгений Поддубный, он вышел на акцию «Бессмертный полк» 9 мая с портретом военного.
Согласно информации из реестра наследственных дел, который изучили журналисты, 41-летний Владимир Васильевич Иванов погиб 25 марта, его смерть официально подтвердили спустя пять дней. Нотариус, оформлявший наследственное дело, указал адрес проживания погибшего: Москва, ул. Знаменка, 19 — это главное здание министерства обороны, оно же - воинская часть 66524.
Подробности гибели полковника неизвестны. Минобороны РФ публично не сообщало о смерти Иванова.
Росавиация в 16-й раз с 24 февраля продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России. В этот раз до 6 июня
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- На Волынском и Полесском направлениях увеличилось количество мер оперативной и боевой подготовки в ходе проверки ВС Беларуси. Сохраняется угроза ударов из Беларуси по объектам инфраструктуры Украины.
- На Северском направлении противник обстрелял из минометов позиции сил обороны в Сумской области.
- На Харьковском направлении основные усилия россиян сосредоточены на удержании занимаемых рубежей. Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Черкасских Тишков, Русских Тишков, Петровки и Терновой.
- На Донецком направлении противник ведет наступление, активно применяет силы ракетных войск и артиллерии, а также средства радиоэлектронной борьбы. ВС РФ увеличили интенсивность действий оперативно-тактической и военной авиации.
- На Лиманском направлении россияне усиливают группировку. Противник применил штурмовую авиацию вблизи Дибровы, пытается закрепиться в районе Лимана.
- На Северодонецком направлении противник при поддержке артиллерии штурмовал район города Северодонецка, бои продолжаются. В районе населенного пункта Боброво россияне понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.
- Противник пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении. На Авдеевском направлении наступление в районе Каменки и Веселого успеха не имело. На Славянском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных наступательных действий не проводил, обстреливал гражданскую инфраструктуру.
- На Южнобужском направлении в результате наступления украинских подразделений ВС РФ понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах в районе Костромки. Для восполнения потерь противник усиливает группировку снятыми с хранения устаревшими образцами вооружения и военной техники, в частности, танками Т-62 и БМП-1.
- Власти Крыма распорядились прекратить прием населения в больницах, чтобы освободить койко-места для раненых. Интенсивно производится сбор донорской крови.
- За минувшие сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак противника, уничтожены один танк, шесть автомобилей и беспилотник «Орлан-10».
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Мерефа, Харьковская область
Bloomberg: Еврокомиссия предложила отложить эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба»
Европейская комиссия предложила странам-членам Евросоюза запретить морскую транспортировку российской нефти и отсрочить введение ограничений на поставки по нефтепроводу «Дружба» — ключевому источнику сырой нефти в Венгрию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Такое предложение дало бы Венгрии, которая выступает против эмбарго на импорт российской нефти, больше времени, чтобы найти техническое решение, удовлетворяющее ее энергетические потребности. Кроме того, инициатива ЕК позволит решить проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, в том числе Словакию и Чехию.
По данным агентства, страны ЕС постепенно откажутся от импорта нефти морем через полгода, а нефтепродуктов — через восемь месяцев.
Послы стран ЕС должны встретиться и обсудить предложение 29 мая, отмечает Bloomberg.
- Евросоюз ответил на российское вторжение в Украину пятью пакетами санкций. Шестой, куда должны войти ограничения на нефть из РФ, обсуждается в течение нескольких недель, страны-участницы блока пока не пришли к соглашению. Для введения санкций требуется одобрение всех государств ЕС.
- Ранее в Евросоюзе предлагали полностью отказаться от импорта российской нефти. Главным противником этого стала Венгрия. Представители страны утверждают, что такой запрет нанесет большой ущерб ее экономике.
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