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Война Девяносто четвертый день

Прямой эфир

«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 27 мая можно прочитать здесь.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

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Херсонская область закрыла границу с Украиной

Об этом заявил замглавы пророссийской «новой администрации» региона Кирилл Стремоусов.

Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом. Нам поступает очень много заявлений, что пропадают мужчины, которых сразу же там забирают в армию в качестве пушечного мяса.

Активист отметил, что проехать из области сейчас можно в Крым или в ту часть Запорожской области, которая контролируется российскими войсками.

Вслед за очередным резким понижением ключевой ставки, о котором на днях объявил ЦБ, Сбербанк снизил ставки по ипотеке.

Глава Луганской области Сергей Гайдай утверждает, что россияне понесли большие потери и были вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. 

При этом, по словам Гайдая, российские войска не оставляют попыток зайти в тыл украинской группировке. 

Чиновник также отметил, что был разрушен еще один мост между Северодонецком и Лисичанском, в Северодонецке в ходе уличных боев пострадали 14 многоэтажек. В других населенных пунктах региона был поврежден 31 дом. 

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

Правоохранительные органы проверяют информацию о счетах бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, скрытых в банках Европы, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах.

По данным следствия, в банках «могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем». 

Чубайс покинул Россию в конце марта. По некоторым данным, это произошло из-за его несогласия с войной в Украине.

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Северск, Донецкая область

76-летняя Алина в бункере, где она укрывается от обстрелов. Северск находится вблизи линии фронта. Большинство жителей покинули город; те кто остались, живут без воды, газа и электричества. 27 мая 2022 года.
Rick Mave / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Администрация Джо Байдена одобрила поставки в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник. О поставках, по данным издания, официально будет объявлено на следующей неделе.

Аналогичную информацию приводит The Wall Street Journal.

В то же время, официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге, комментируя возможные поставки, заявил, что «не будет забегать вперед и говорить о решениях, которые еще не приняты».

Привет. «Медуза» в прямом эфире продолжает следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.