Война Девяносто четвертый день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 27 мая можно прочитать здесь.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Херсонская область закрыла границу с Украиной
Об этом заявил замглавы пророссийской «новой администрации» региона Кирилл Стремоусов.
Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом. Нам поступает очень много заявлений, что пропадают мужчины, которых сразу же там забирают в армию в качестве пушечного мяса.
Активист отметил, что проехать из области сейчас можно в Крым или в ту часть Запорожской области, которая контролируется российскими войсками.
Вслед за очередным резким понижением ключевой ставки, о котором на днях объявил ЦБ, Сбербанк снизил ставки по ипотеке.
Глава Луганской области Сергей Гайдай утверждает, что россияне понесли большие потери и были вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки.
При этом, по словам Гайдая, российские войска не оставляют попыток зайти в тыл украинской группировке.
Чиновник также отметил, что был разрушен еще один мост между Северодонецком и Лисичанском, в Северодонецке в ходе уличных боев пострадали 14 многоэтажек. В других населенных пунктах региона был поврежден 31 дом.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Правоохранительные органы проверяют информацию о счетах бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, скрытых в банках Европы, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах.
По данным следствия, в банках «могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем».
Чубайс покинул Россию в конце марта. По некоторым данным, это произошло из-за его несогласия с войной в Украине.
Северск, Донецкая область
Администрация Джо Байдена одобрила поставки в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник. О поставках, по данным издания, официально будет объявлено на следующей неделе.
Аналогичную информацию приводит The Wall Street Journal.
В то же время, официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге, комментируя возможные поставки, заявил, что «не будет забегать вперед и говорить о решениях, которые еще не приняты».
Привет. «Медуза» в прямом эфире продолжает следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.