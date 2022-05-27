Война Девяносто третий день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 26 мая можно прочитать тут.
Главные новости за ночь:
- В Белгородской области умерла женщина, которая была тяжело ранена накануне при обстреле поселка Журавлевка.
- CNN: власти США склоняются к тому, чтобы одобрить поставку реактивных систем залпового огня дальнего действия, на получении которых настаивает Украина. Об их отправке Киеву могут объявить уже на следующей неделе.
- AP: западные страны обсуждают возможность снятия санкций с российских бизнесменов в обмен на помощь с восстановлением Украины.
- Corriere della Sera: премьер Великобритании Борис Джонсон хочет создать союз стран, альтернативный Евросоюзу. Предполагается, что в него (помимо самой Великобритании как лидера) войдут Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония.
- РФ планировала после вторжения в Украину вернуть ее бывшего президента Виктора Януковича «через юридическую процедуру, через наши суды», заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Netflix перестал работать без VPN у пользователей из России
В ночь с 26 на 27 мая пользователи Netflix из России начали сообщать о полной недоступности сервиса без VPN, пишет DTF.
Издание отмечает, что раньше сериалы и фильмы Netflix можно было продолжать смотреть из РФ, используя VPN только для регистрации аккаунта и пополнения его счета.
Netflix в начале войны объявил о приостановке работы в России, но после этого продолжал добавлять контент как с дубляжом, так и с русскими субтитрами.
Рубль продолжает снижаться после вчерашнего снижения ключевой ставки
Советник главы Крыма: Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код +7
Об этом РИА Новости заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. «По моей информации там уже работают новые операторы связи», — сказал он.
Накануне «Интерфакс» сообщил, что В Запорожской и Херсонской областях начали продавать сим-карты с мобильными номерами с кодом +7, при этом на них не указан логотип мобильного оператора.
В начале мая власти России объявили, что телефонный код +7 получат абоненты мобильных операторов самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
РБК: у России остается способ избежать дефолта
Москва может избежать технического дефолта после отказа Минфина США продлить лицензию, позволяющую обслуживать российский внешний долг в долларах.
Как обратил внимание РБК, в документации всех выпусков российских еврооблигаций есть пункт «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity). Он предполагает возможность выплат в валюте, отличной от доллара, если получатель сможет немедленно обменять ее на доллары и ему компенсируют транзакционные издержки.
Это «хитрое» условие действительно потенциально позволяет России выполнить свои обязательства по евробондам даже через рублевые выплаты, подтверждает профессор Школы права Университета Вирджинии, исследователь суверенных долгов Миту Гулати.
Жертвы вчерашнего обстрела Харькова
26 мая обстрелу подверглись северные районы города. По данным властей, в результате погибли девять человек, в том числе пятимесячный ребенок и его отец. Пострадали 19 человек, в том числе мать погибшего младенца и девятилетний ребенок.
Офис Генпрокурора Украины: с начала войны в стране погиб 241 ребенок
Не менее 438 детей были ранены. В частности, накануне в результате обстрела Харькова погибли пятимесячный мальчик и его отец, а также пострадала девятилетняя девочка.
Во время войны не всегда возможно быстро проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
The New York Times: между Украиной, США и Европой появляются разногласия о целях войны
После вторжения России в Украину США и Евросоюз проявили единство, быстро наложив на Москву жесткие экономические санкции. Однако по мере того, как война затягивается, между Украиной и ее союзниками нарастают разногласия о том, что можно будет считать победой, говорится в статье NYT.
Президент Украины ставил целью освободить все территории, захваченные Россией после 24 февраля, а потом садиться с Москвой за стол переговоров. О намерении нанести «стратегическое поражение» России говорили и власти США. Однако страны западной Европы выступают более осторожно, пишет NYT.
Но Франция, Италия и Германия — крупнейшие и богатейшие страны блока — опасаются затянувшейся войны или войны, закончившейся патовой ситуацией, и беспокоятся о возможном ущербе для собственных экономик. Они также считают Россию неизбежным соседом, которого нельзя изолировать навсегда.
Губернатор Подмосковья: бывшие рестораны «Макдоналдс» сохранят 95% меню
Рестораны «Макдоналдс», которые после ухода компании из России купил бизнесмен из Новокузнецка Александр Говор, будут открываться в июне и сохранят 95% своего прежнего меню, заявил РБК губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По его словам, все сырье для ресторанов было российским, но некоторым ингредиентам все же пришлось искать «точечную» замену. «Все, что нужно, уже нашли», — сказал губернатор.
Накануне ТАСС и «Москва 24» сообщили, что центральный ресторан сети «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве откроется 12 июня — в День России. По данным «Известий», новым названием сети может стать «Mc».
Ежедневная сводка британской военной разведки
- Российские войска продолжают попытки окружить Северодонецк и Лисичанск, захватили несколько сел к северо-западу от Попасной.
- Россия пытается замкнуть Северодонецкий котел, но Украина сохраняет контроль над несколькими обороняемыми секторами, лишая Россию полного контроля над Донбассом.
- Перед Южной группировкой войск России, вероятно, по-прежнему стоит задача оккупировать южную территорию Украины. В последние дни она получила 50-летние танки Т-62.
- Эти танки почти наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств, и их присутствие на поле боя подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники.
В войне России и Украины власти Великобритании поддерживают украинскую сторону.
За минувшие сутки в Северодонецке от обстрелов погибли четыре человека
Об этом заявил глава Луганской области Сергей Гайдай. По его словам, еще один человек накануне погиб в Камышевахе.
«Жители Северодонецка уже забыли, когда в городе хотя бы полчаса устанавливалась тишина. Россияне стреляют по жилым кварталам непрерывно», — добавил Гайдай.
Накануне глава Северодонецка Александр Стрюк рассказал, что 60% городского жилого фонда Северодонецка разрушено, 85-90% строений повреждены «и будут нуждаться в капитальном восстановлении».
Во время войны не всегда возможно быстро проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Волынском и Полесском направлениях россияне проводят тренировки с белорусскими военными.
- На Донецком направлении российская армия ведет активные наступательные действия, наносит ракетные удары, ведет перегруппировку войск.
- На Бахмутском направлении противник пытается развивать успех и нарушать маршруты логистики и отрезать украинские подразделения от основных сил.
- На Лиманском направлении враг ведет разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в городе Лиман.
- На Южнобугском направлении противник продолжает принимать меры по удержанию контроля за территорией Херсонской области.
- В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает блокировать гражданское судоходство.
- За сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 12 атак врага, уничтожен танк, пять артиллерийских систем, пять БТР и пять автомобилей, один БПЛА типа «Орлан-10».
Во время войны не всегда возможно быстро проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
Главные новости за ночь
- В Белгородской области умерла женщина, которая была тяжело ранена накануне при обстреле поселка Журавлевка.
- CNN: власти США склоняются к тому, чтобы одобрить поставку реактивных систем залпового огня дальнего действия, на получении которых настаивает Украина. Об их отправке Киеву могут объявить уже на следующей неделе.
- AP: западные страны обсуждают возможность снятия санкций с российских бизнесменов в обмен на помощь с восстановлением Украины.
- Corriere della Sera: премьер Великобритании Борис Джонсон хочет создать союз стран, альтернативный Евросоюзу. Предполагается, что в него (помимо самой Великобритании как лидера) войдут Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония.
- У России был план после вторжения в Украину вернуть ее бывшего президента Виктора Януковича «через юридическую процедуру, через наши суды», заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Мы возобновляем наш онлайн о войне и событиях вокруг нее. Прямую трансляцию предыдущего, 92-го дня войны можно почитать тут.