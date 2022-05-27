Война Девяносто третий день

новости

Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 26 мая можно прочитать тут.

Главные новости за ночь:

В Белгородской области умерла женщина, которая была тяжело ранена накануне при обстреле поселка Журавлевка.

CNN: власти США склоняются к тому, чтобы одобрить поставку реактивных систем залпового огня дальнего действия, на получении которых настаивает Украина. Об их отправке Киеву могут объявить уже на следующей неделе.

AP: западные страны обсуждают возможность снятия санкций с российских бизнесменов в обмен на помощь с восстановлением Украины.

Corriere della Sera: премьер Великобритании Борис Джонсон хочет создать союз стран, альтернативный Евросоюзу. Предполагается, что в него (помимо самой Великобритании как лидера) войдут Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония.

РФ планировала после вторжения в Украину вернуть ее бывшего президента Виктора Януковича «через юридическую процедуру, через наши суды», заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!