«Оставили меня, получается, забыли» «Фонтанка» рассказала историю российского контрактника, побывавшего в украинском плену. Теперь он снова собирается воевать

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24-летний рядовой Дмитрий Парамошкин из Санкт-Петербурга подписал контракт с российской армией в 2020 году, к концу срочной службы. «Само как-то так вышло. Говорили, занятия будут, прыжки, будем кататься [на учения], заниматься. Потому и решил», — рассказал он «Фонтанке». 25 февраля 2022-го Дмитрию и его сослуживцам сказали, что они едут на учения в Крым. Там им поставили новую задачу и отправили в Херсон, а затем — в Николаев.

На пути к Николаеву колонна российских военных попала под артиллерийский обстрел и разделилась на несколько частей. В группе Дмитрия осталось около 30 человек. Он рассказал, что после этого их продолжали обстреливать — причем украинские войска, по его словам, якобы использовали кассетные боеприпасы.

Нас обстреливали. Серьезно так обстреливали. Причем обстреливали, как украинцы говорят, тем, чем нельзя обстреливать. По Женевской конвенции. Нас обстреливали с и еще с этих… я забыл, с боеприпасами, которые запрещены. Фосфорных не было. А те, которые разлетаются, как лепестки, разрывают людей. Я это видел.

На ночлег группа военных, в которой находился Парамошкин, остановилась в лесополосе. Когда он проснулся, то обнаружил, что остался один. «Оставили меня, получается, забыли», — рассказал Дмитрий. Спустя три дня он вышел из леса в поисках еды, и его сразу же задержали украинские военные. Солдата отвезли в Новую Одессу, а затем в Винницу, где поместили в следственный изолятор.

Парамошкин утверждает, что в плену его регулярно избивали: «Били, конечно, по ногам, почкам, животу. По лицу старались не бить». Чтобы получить еду, рассказал солдат, от него требовали петь украинский гимн, которого он не знал. Позднее в камеру к Дмитрию посадили пленных из ДНР, которые знали слова гимна.

По словам Парамошкина, пленных били после того, как по телевизору показывали кадры обстрелов украинских городов и другие новости.

Допустим, Буча была: 400 человек, насиловали людей, что-то такое. Они заходят, говорят: «Видел по новостям?» — «Ну видел». Ну и начинали бить. «Вот это твои нацисты, твои освободители, кого вы освобождаете». Так же за Мариуполь, за Харьков. Бомбежка начинается, они по новостям показывают, заходят. «Видел?» — «Видел». Ну получаешь.

На вопрос журналистки «Фонтанки», что он сам думает про события в Буче, Парамошкин ответил: «Я думаю, наши так не могли сделать. Я думаю, это постановка. Как и большинство новостей их, это просто постановка».

Парамошкин стал одним из российских пленных, с которым записал видео Владимир Золкин — украинский блогер, за время войны выпустивший больше 100 интервью с российскими пленными. Дмитрий утверждает, что видео было постановочным, а ответы на вопросы ему выдали заранее. По словам солдата, постановкой не были только два фрагмента — когда он рассказывал об обстоятельствах плена и во время телефонного разговора с его матерью, который организовали во время записи.

Volodymyr Zolkin

Парамошкин провел в плену около полутора месяцев. 19 апреля его вместе с другими пленными перевезли в СИЗО ближе к границе с Запорожской областью, а вскоре состоялся обмен.

Утром нас посадили в автобус, мешки на голову надели, отвезли к мосту какому-то, он был подорван. На одной стороне стояли два автобуса украинских и вот нас 46 человек. С другой стороны — три «Камаза» наших русских, «Рыси» были и украинские военнопленные. Там мост подорванный, речка, и камни кинули. Мы прошли под мостом, встали, и потом украинцы пошли. Получается, с двух сторон. Они в автобус сели, мы — в «Камазы». И оттуда уже повезли. Можно сказать, как в кино.

В интервью «Фонтанке» Парамошкин рассказал, что собирается вернуться на войну. «Я человек военный, простой. Там пацаны мои остались. Узнать, как они там. Плюс у нас продвижение есть вперед. Все хорошо, тактика поменялась. Это все произошло из-за неготовности. Нам не сказали, что мы едем на Украину, нас не готовили к этому», — заявил он.

Мать Дмитрия Парамошкина назвала своего сына патриотом, который защищает родину, и отказалась признать, что Россия напала на Украину.

Как правильно, как неправильно, я не имею права судить. Кто я такая? Но я считаю, что Россия — все-таки не агрессор. Я считаю, что все это правильно делается. Что этих нациков надо… Вот даже Дима говорит, что этих нациков надо… убирать.

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