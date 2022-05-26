Война Девяносто второй день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 25 мая можно прочитать тут.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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России должен сохраняться доступ к интернету, чтобы жители страны могли получать независимую информацию, считают в США.
«Мы призвали посредников со всего мира не отключать Россию от интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а интернет оставался свободным и открытым внутри самой России», — заявил на брифинге 25 мая представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине
- Ведомство вспоминает несколько заметных тактических провалов российских сил с участием воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ. Среди них — попытка наступления на Киев через аэродром Гостомеля в марте, наступление на Изюмском направлении, застопорившееся в апреле, а также недавняя неудачная переправа через реку Северский Донец.
- В России военные ВДВ считаются элитой армии, их привлекают к самым сложным операциям. Десантные войска численностью 45 тысяч человек состоят в основном из профессиональных контрактников. Однако в Украине российских десантников привлекали к миссиям, которые лучше подходили для тяжелой бронированной пехоты, поэтому эти подразделения понесли тяжелые потери во время военной кампании.
- Неоднозначные результаты десантников, вероятно, отражают стратегическое неправильное управление этим потенциалом и неспособность России обеспечить преимущество в воздухе.
- Неправильное использование ВДВ в Украине показывает, как значительные инвестиции Путина в вооруженные силы за последние 15 лет привели к дисбалансу в структуре армии. Неспособность предвидеть украинское сопротивление и халатность российских командиров привели к значительным потерям среди многих элитных подразделений российских войск.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон и третьих стран, невозможно.
В начале войны Чернигов стал одной из первых целей российского наступления и подвергся обстрелам. Захватить город так и не удалось, а в конце марта, после российско-украинских переговоров в Стамбуле, Минобороны РФ сообщило, что сокращает военную активность на этом направлении. Вот как выглядит город сейчас.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Противник не прекращает наступление в Восточной зоне операции и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры Украины, в том числе гражданской.
- На Слобожанском направлении противник систематически и интенсивно ведет огонь по районам сосредоточения украинских войск. Российские войска пытаются улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на Славянск.
- На Донецком направлении главные усилия противника сосредоточены на попытках взять под полный контроль Лиман и улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки.
- РФ активно применяет средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Попытки штурма и наступления в районах нескольких населенных пунктов на этих направлениях сорвались.
- На Новопавловском направлении противник пытался наступать в районе населенного пункта Золотая Нива, с потерями отошел.
- На Николаевском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и обеспечить выход на административные границы Херсонской области.
- На Криворожском направлении российские военные безуспешно пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Николаевка.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
После 24 февраля крупнейшие голливудские киностудии отказались показывать в России свои блокбастеры. Неизвестно, когда и как они снова вернутся на отечественный рынок. Без кинокомиксов Marvel и DC, мультфильмов Disney и боевиков серии «Форсаж» половина российских кинотеатров рискует закрыться уже к концу года. Рассказываем, каких фильмов российские зрители уже лишились, и собирается ли государство как-то поддерживать индустрию.
С начала войны в Украине страны Евросоюза в рамках санкций заморозили активы Центробанка РФ на сумму около 23 миллиардов евро (24,5 миллиарда долларов). Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
По словам еврокомиссара, эта сумма «ничтожно мала» по сравнению с заблокированными в США 100 миллиардами долларов.
В марте российское министерство финансов заявило, что около половины золотовалютных резервов ЦБ — порядка 300 миллиардов долларов — были заморожены из-за санкций Запада.
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