Глава Роскомнадзора отчитался об удалении 38 тысяч призывов к протестам против войны в Украине

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Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что с конца февраля ведомство удалило 38 тысяч сообщений с призывами к протестам против войны в Украине. Это следует из сообщения на сайте Роскомнадзора.

Также регулятор удалил «свыше 117 тысяч фейков о сути конфликта, действиях и потерях вооруженных сил» и заблокировал «1177 ресурсов с украинской националистической пропагандой с суммарной аудиторией свыше 202 миллионов пользователей», рассказал Липов на заседании общественного совета при Роскомнадзоре.

Липов, согласно сообщению ведомства, также рассказал членам совета о «запредельных» объемах показов «украинской националистической пропаганды» в начале войны. По его мнению, материалы были созданы заранее и «проплачены Западом на миллиарды рублей».

В первые дни после начала войны в России были задержаны тысячи человек, вышедших на акции протеста. Вскоре власти приняли новые законы, вводящие уголовную и административную ответственность за «дискредитацию» российских вооруженных сил и за распространение якобы ложных сообщений о «спецоперации». Эти статьи активно применяют за антивоенные высказывания и акции.

После начала вторжения России в Украину в России было заблокировано подавляющее число независимых СМИ, а также крупнейшие западные соцсети — фейсбук, инстаграм и твиттер.

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