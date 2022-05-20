Роскомнадзор показал требование Генпрокуратуры, на основании которого заблокировали «Медузу». В нем не упоминается «Медуза» Претензии предъявлены другим изданиям за «материалы о якобы нападении Россией на территорию Украины»

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На заседании суда по жалобе «Медузы» на решение о ее блокировке, 20 мая 2022 года, Роскомнадзор представил документ, на основании которого это решение было принято.

«Медузу» заблокировали в России на основании требования Генпрокуратуры об ограничении доступа к информационным ресурсам (номер 31.27.2020/Ид2145-22 от 24 февраля 2022 года). В нем перечисляются публикации восьми изданий из России, Казахстана, Грузии, Армении и Эстонии, которые содержат «не соответствующую действительности информацию», а именно — «материалы о Россией на территорию Украины».

Такая информация, по версии прокуратуры, «формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовому нарушению общественного порядка и общественной безопасности».

Публикации «Медузы» в этом документе не упоминаются, никаких ссылок на материалы издания в нем нет. Вместе с тем заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, чья подпись стоит под документом, в конце добавляет: «В случае воспроизведения аналогичных материалов на других интернет-ресурсах требую также ограничивать к ним доступ».

Генпрокуратура ранее отказывалась показать копию своего требования, на основании которого заблокировали «Медузу». В ответ на соответствующий запрос адвоката Сергея Бадамшина, который представляет интересы «Медузы», представитель прокуратуры Алексей Жафяров сообщал, что в документе «содержится информация, разглашение которой может повлечь нарушение прав третьих лиц». При этом Жафяров отмечал, что в требовании прокуратуры «ссылки на интернет-ресурс meduza.io не содержалось».

Как рассказал Бадамшин, помимо этого документа существует еще одно требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к информационным ресурсам. Его содержание неизвестно. Бадамшин потребовал представить его в суде.

Следующее заседание назначено на 5 июля.

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