«Прожитый этап». Глава Минобрнауки РФ заявил о планах отказаться от Болонской системы образования

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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, что ведомство намерено отказаться от Болонской системы высшего образования.

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — заявил министр «Коммерсанту».

Россия присоединилась к 19 сентября 2003 года. Среди прочего он предусматривает двухуровневую систему образования — бакалавриат (4 года обучения) и магистратуру (2 года). При этом в России продолжается обучение по программе специалитета, которую переняли у СССР и которая подразумевает обучение в течение 5-6 лет.

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Дискуссии о целесообразности участия России в Болонском процессе продолжаются несколько лет и возобновились на фоне российского вторжения в Украину и обострения отношений РФ с Западом. Только за последнюю неделю с предложением отказаться от Болонской системы образования среди прочих выступили секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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