Роман Абрамович договорился о продаже «Челси» за пять миллиардов долларов

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Английский футбольный клуб «Челси» будет продан консорциуму бизнесменов с участием американского миллиардера Тодда Бёли, совладельца бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс». «Челси» сообщил на своем сайте, что условия продажи согласованы.

Сделка предполагает, что консорциум заплатит за клуб 4,25 миллиарда фунтов стерлингов (5,2 миллиарда долларов). Из них 2,5 миллиарда фунтов направят на покупку акций «Челси». Вырученные средства поступят на замороженный банковский счет в Великобритании, затем, как обещал Роман Абрамович, их направят на благотворительность.

Еще 1,75 миллиарда фунтов новые владельцы будут должны вложить в развитие клуба, включая инвестиции в женскую команду, академию «Челси» и два стадиона клуба в Лондоне.

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В консорциум бизнесменов, заключивших соглашение о покупке «Челси», кроме Тодда Бёлли вошли американский бизнесмен Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.

Сделку планируют закрыть в конце мая. Предварительно ее должны одобрить английские футбольные власти и правительство Великобритании.

Российский миллиардер Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года. Он объявил о продаже клуба в марте, незадолго до того, как он попал под санкции Великобритании из-за войны в Украине. Абрамович говорил, что деньги, вырученные от продажи клуба, пойдут в благотворительный фонд для помощи пострадавшим в войне.

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