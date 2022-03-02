Роман Абрамович объявил продаже «Челси». Вырученные деньги пойдут в фонд помощи пострадавшим в войне в Украине

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Бизнесмен Роман Абрамович объявил о решении продать футбольный клуб «Челси».

Абрамович заявил, что деньги, вырученные от продажи клуба, пойдут в благотворительный фонд, который будут учрежден для помощи пострадавшим в войне в Украине.

«Знайте, что это было невероятно сложное решение для меня, и мне больно расставаться с клубом вот так. Однако я считаю, что это в лучших интересах клуба», — говорится в заявлении Абрамовича.

Слухи о возможной продаже «Челси» появились на фоне опасений, что Абрамович может попасть под санкции в Великобритании из-за российского вторжения в Украину. В случае введения санкций Абрамович не мог бы ни продать клуб, ни продолжить финансировать его.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году.

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