Великобритания ввела санкции против Абрамовича, Миллера, Дерипаски и Сечина

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Великобритания ввела персональные санкции против миллиардера, владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича и еще нескольких российских бизнесменов. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Власти Великобритании посчитали, что Абрамович — «прокремлевский олигарх», который тесно связан с президентом России Владимиром Путиным. При этом сам миллиардер свои связи с Путиным ранее отрицал, отмечает BBC News.

Кроме Абрамовича под санкции попали глава «Роснефти» Игорь Сечин, миллиардер Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, президент «Транснефти» Николай Токарев, глава ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев. Их активы на территории Великобритании будут заморожены.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

После российского вторжения в Украину власти Великобритании закрыли свое воздушное пространство для самолетов из РФ и ввели санкции, которые позволяют задержать любой российский лайнер. Кроме того, Лондон ввел персональные ограничения против Путина и его окружения, а также заявил, что намерен отказаться от импорта нефти и газа из России до конца 2022 года.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь