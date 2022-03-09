Лондон ввел новые санкции против России. Они позволяют задержать любой российский самолет в британском воздушном пространстве

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Великобритания вводит дополнительный пакет санкций против России из-за войны с Украиной. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Лондон усилил введенный ранее запрет на полеты российских самолетов. Теперь вхождение любого связанного с Россией самолета в воздушное пространство Великобритании будет считаться уголовным преступлением. Британские власти получат возможность задержать такие воздушные суда.

Кроме этого, Великобритания запретила экспортировать в Россию авиационную и космическую продукцию и технологии.

«Мы были одной из первых стран, запретивших полеты российских самолетов. Сегодня мы пошли еще дальше, сделав их полеты в воздушном пространстве Великобритании преступлением», — заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

Он добавил, что британские власти продолжат работать над тем, чтобы «лишить Путина и его приспешников возможности жить обычной жизнью, пока страдают невинные украинцы».

После начала войны свое воздушное пространство для самолетов из России закрыла не только Великобритания, но также Евросоюз, США и Канада. Россия ответила закрытием неба для воздушных судов из западных стран.

Кроме того, Запад ввел санкции, которые предусматривают запрет на поставку новых самолетов в РФ и аннулирование действующих лизинговых договоров. Из-за этого российские воздушные суда стали задерживать за границей.

5 марта Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам с самолетами в лизинге от иностранных компаний приостановить все рейсы за рубеж. С 8 марта международные рейсы остановили «Аэрофлот» и «Победа».

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