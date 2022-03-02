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США вслед за Евросоюзом закрывают небо для российских самолетов

Источник: Белый Дом

США закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщил президент страны Джо Байден во время обращения к Конгрессу «О положении страны».

«Cегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам в закрытии американского воздушного пространства для всех российских рейсов, что еще больше изолирует Россию и усилит давление на их экономику», — заявил Байден.

Как пишет Reuters, запрет начнет действовать к 3 марта.

Байден отметил, что российский рубль уже потерял 30% своей стоимости, а российский фондовый рынок просел на 40%. «Экономика России шатается, и виноват в этом один Путин», — добавил Байден.

Он также заявил, что при министерстве юстиции США будет работать специальная группа, чьей целью станет «расследование преступлений российских олигархов».

«Мы объединяемся с нашими европейскими союзниками, чтобы найти и конфисковать ваши яхты, ваши роскошные апартаменты, ваши частные самолеты», — заявил Байден.

Ранее Евросоюз и Канада закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ также закрыла свое небо для нескольких десятков стран.

Помимо этого, западные страны ввели жесткие экономические санкции против России. Под них попали банки, импорт продукции, российские бизнесмены и чиновники, а также лично Владимир Путин.

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