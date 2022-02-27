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Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для самолетов из России

Источник: Урсула фон дер Ляйен

Евросоюз принял решение полностью закрыть свое воздушное для самолетов из России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Речь идет о всех самолетах, которые связаны с Россией, в том числе о частных бортах «олигархов». По словам главы Еврокомиссии, российские самолеты не смогут пролететь над территорией союза, а также использовать европейские аэропорты на взлет и вылет.

Фон дер Ляйен объявила, что ЕС разрабатывает инструмент для запрета в Европе «токсичной и вредной дезинформации» российских государственных СМИ Russia Today и Sputnik, а также их дочерних компаний.

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Кроме того, Евросоюз решил запретить все транзакции с Центральным банком РФ и заморозить его активы, а также ввести новый пакет санкций против Беларуси.

Все эти меры дополняют ограничения, о которых ЕС, США и Великобритания объявили накануне, отмечается в твиттере главы Еврокомиссии.

Западные страны ввели уже несколько раундов антироссийских санкций после того, как президент РФ Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а затем объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе.

Предыдущие санкции коснулись российского суверенного долга, банковского сектора, импорта продукции в Россию, не менее 20 стран закрыли для российских самолетов свое воздушное пространство.

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