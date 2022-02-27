ЕС анонсировал новые санкции против России: некоторые банки отключат от SWIFT, а у Центробанка «парализуют активы»
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против России из-за вторжения в Украину.
По ее словам, страны Евросоюза договорились вместе с США, Канадой и Великобританией об отключении части российских банков от системы межбанковских платежей SWIFT.
«Это остановит их деятельность по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт», — сказала она.
Также страны Запада намерены «парализовать активы» Центробанка РФ и будут работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на рынках.
Кроме того, Запад откажется от программы «золотых паспортов», позволяющей состоятельным россиянам получать иностранное гражданство в обмен на инвестиции.
«Путин встал на путь уничтожения Украины. Но также то, что он делает на самом деле, разрушает будущее своей страны», — заключила Урсула фон дер Ляйен.