Россию назвали мировым лидером по объему наложенных санкций После начала войны она опередила Иран, Венесуэлу, Мьянму и Кубу вместе взятых
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Россия стала лидером среди всех стран мира по объему наложенных на нее санкций. Об этом говорится в публикации американской технологической компания Castellum.AI, которая отслеживает санкционные списки. Автор публикации — консультант Castellum.AI Спенсер Вуксич.
Компания анализировала санкции, введенные против России разными странами, по состоянию на 6 марта 2022 года.
Для количественного анализа ограничений использовались санкционные списки, в которых указан конкретный адресат санкций — физическое или юридическое лицо.
По подсчетам Castellum.AI, санкции против России затронули в общей сложности более 5500 субъектов. Около половины из них попали в санкционные списки еще до того, как в феврале 2022 года Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР и вторглась в Украину.
Для сравнения, против субъектов в Иране, который занимает второе место в мире по количеству наложенных санкций, действует более 3600 ограничений. Против Сирии — более 2600, против Северной Кореи — более 2000, против Венесуэлы — 651, против Мьянмы — 510, против Кубы — 208.
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Санкции, наложенные на Россию после признания ДНР и ЛНР, затрагивают политиков и чиновников (включая президента Владимира Путина), бизнесменов, крупные корпорации и финансовые учреждения, военно-промышленный комплекс. Их дополняют секторальные санкции, которые ограничили доступ банков РФ к международным рынкам и заморозили зарубежные активы российского Центробанка.
Именно санкции против ЦБ стали самыми жесткими из всех введенных против России мер, отмечает Castellum.AI. Компания также подчеркивает скорость, с которой все эти меры были приняты. «Сокрушительные экономические санкции против Ирана вводились в течение 10 лет. Аналогичные санкции против России были введены в действие в течение 10 дней», — говорится в публикации консультанта Castellum.AI.
Спенсер Вуксич отметил еще несколько особенностей санкций против России, наложенных после признания ДНР и ЛНР:
- В количественном выражении больше всего субъектов затронули ограничения США (1194), Канады (908) и Швейцарии (824).
- 90% всех ограничений касаются физических лиц, остальные — компаний, а также морских и воздушных судов.
- Число санкционных мер, введенных Великобританией, составляет всего 7% от числа ограничений ЕС и 14% от числа ограничений США.
Консультант Castellum.AI также отметил, что среди санкций отсутствует запрет на экспорт российских нефти и газа. Его возможность обсуждалась, к нему призывала Украина, но пока его не ввели, чтобы не прерывать поставки энергоносителей в Европу. При этом на фоне войны цены на газ и нефть марки Brent растут, а вот интерес к российской нефти Urals снижается, в том числе из-за опасений дальнейших санкций, отмечает Castellum.AI.
Фото на обложке: Михаил Терещенко / ТАСС