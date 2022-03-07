Цены на газ в Европе впервые превысили 3000 долларов за тысячу кубометров. Год назад они были в 10 раз ниже

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Цена газа в Европе в очередной раз обновила исторический максимум, превысив 3000 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE Futures.

Стоимость ближайшего (апрельского) фьючерса по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов 7 марта составила 2367 долларов за тысячу кубометров, но вскоре поднялась до 3266 долларов.

Средняя цена на TTF за февраль сложилась на уровне 935 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе растут с весны 2021 года. Тогда они составляли 250-300 долларов за тысячу кубометров, а уже в декабре впервые превысили 2000 долларов. Затем стоимость газа немного снизилась, но все равно оставалась высокой.

Эксперты связывали рост цен со спросом на сжиженный природный газ в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ.

Дополнительным фактором роста цен на газ стало признание Россией независимости ДНР и ЛНР, вторжение в Украину и антироссийские санкции, которые за этим последовали. Они включают в себя в том числе заморозку работы газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию.

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