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Спотовые цены на природный газ в Европе на торгах 21 декабря впервые в истории превысили отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров.

На момент написания заметки стоимость тысячи кубометров составляла 2067 долларов. Всего лишь сутки назад газ торговался на уровне 1700 долларов за тысячу кубометров.

Новый рост цен последовал за сообщениями о том, что власти Германии не ожидают положительного решения по сертификации «Северного потока — 2» в первой половине 2022 года. Помимо этого обеспокоенность инвесторов вызывает то, что «Газпром» продолжает снижать прокачку по газопроводу «Ямал — Европа».

Исправление: В заголовке по ошибке было написано, что 2000 долларов — цена за кубометр газа, а не за тысячу кубометров. Приносим извинения.

До сих пор рекордным значением цены было 1969 долларов за тысячу кубометров. Этот показатель был достигнут в начале октября; затем цены незначительно снизились.

В начале 2021 года тысяча кубометров газа стоила 200-250 долларов. Резкий рост цен начался со второй половины года.

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