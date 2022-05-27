В результате обстрела Белгородской области погибла женщина
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В Белгородской области от ранений, полученных в результате обстрела со стороны Украины, умерла женщина. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков сообщал о ранении женщины в приграничном селе Журавлевка еще днем 26 мая. По словам губернатора, обстрел села продолжался «весь день».
Утром 27 мая губернатор отметил, что «в целом ситуация в регионе спокойная за исключением отдельных направлений на приграничных территориях».
Женщина стала третьей погибшей на территории РФ в результате обстрелов со стороны Украины. 11 мая Гладков сообщил об одном погибшем в селе Солохи. В соседней Курской области 18 мая при обстреле сахарного завода в поселке Теткино погиб водитель фуры.