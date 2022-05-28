Петра Порошенко дважды за сутки не выпустили из Украины

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Бывший президент Украины Петр Порошенко не смог выехать в Польшу днем 28 мая через пограничный пункт «Рава-Русская» во Львовской области, сообщает издание «Украинская правда».

В ночь на 28 мая он уже пытался пересечь границу в этом же пункте пропуска, но получил отказ пограничников.

Как заявили представители партии бывшего президента «Европейская солидарность», Порошенко должен был отправиться в заграничную командировку в составе украинской делегации, чтобы принять участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО. По их словам, это решение было согласовано с руководством Верховной Рады и депутату было выдано соответствующее разрешение на выезд. Однако документ, видимо, был поврежден, пограничники не смогли считать его QR-код.

В Украине Петра Порошенко подозревают в государственной измене, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма в рамках дела о поставках угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014-2015 годах, когда в Донбассе шла война.

В январе 2022 года суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, в частности, предписав сдать загранпаспорт.

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