NYT: оппозиционер из Мурманска покинул Россию после присоединения Крыма. Сейчас он командует украинским добровольческим отрядом под позывным Кандалакша

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Газета The New York Times рассказывала историю политического активиста из Мурманска, который бежал из России в Украину в 2014 году, после присоединения Крыма — а сегодня командует украинским добровольческим отрядом на востоке страны.

Журналисты не называют его настоящего имени, известен только позывной — , но в материале еще опубликовано его фото в военной экипировке на передовой.

Кандалакша, инженер-электрик по образованию, утверждает, что впервые заинтересовался политикой в 2008 или 2009 году, когда увидел видео Алексея Навального, разоблачавшего коррупцию в высших эшелонах российской власти. Он начал задаваться вопросом, куда из российского бюджета пропадают миллиарды долларов, и пришел к выводу, что все эти деньги идут в карман президенту и другим высокопоставленным чиновникам.

Мужчина стал распространять оппозиционные листовки, а в 2011 году ездил на протестные митинги в Москву. Вскоре, по собственным словам, он попал под пристальное наблюдение российских спецслужб. Политическая активность мешала его повышению по службе на гидроэлектростанции, руководство вынудило его уволиться. В 2013 году он перебрался на юг, где нашел новую работу. После Евромайдана в Киеве и присоединения Крыма к России он уехал в Украину — семья была против переезда, но в итоге приняла его решение. Кандалакша называет себя политическим беженцем: «Я боролся с режимом Путина и понял, что самое подходящее место для этой борьбы — это Украина».

В 2015 году, когда в Донбассе шли бои между украинской армией и сепаратистами ДНР и ЛНР, он присоединился к добровольческому отряду. «Я искал себя и искал способ быть полезным. Я подумал, что самым честным будет отправиться воевать за страну», — рассказывает Кандалакша журналистам NYT.

С началом российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Кандалакша снова вызвался добровольцем. Сначала он месяц воевал в северо-западных пригородах Киева, затем, после отступления российских войск, его подразделение перебросили на восток страны, где россияне сконцентрировали основные силы для битвы за Донбасс.

Сейчас отряд, которым командует Кандалакша, дислоцируется на заброшенной ферме в холмистой местности, второй месяц удерживая рубежи и блокируя продвижение российских войск южнее города Изюм в составе 95-й десантно-штурмовой бригады.

Среди бойцов в его подразделении есть, например, театральный режиссер и университетский преподаватель экономики. Сами себя они называют пушечным мясом — аванпосты отряда Кандалакши находятся примерно в 15 километрах от позиций россиян и практически ежедневно подвергаются артиллерийским обстрелам. На них бойцы отряда отвечают ударами из орудий, которые они прячут в лесополосе и отказались показывать журналистам.

Им приходится постоянно прятаться от российских дронов в сараях и спать прямо на деревянных досках, попеременно сменяя друг друга в карауле. Несмотря на все трудности, моральный дух отряда не сломлен: «Все бойцы понимают, что сейчас весь мир зависит от Украины. Мы сделаем все, что в наших силах».

Кандалакша не жалеет о своем отъезде из России. «Я не думаю, что когда-либо вернусь. Я чувствую себя здесь очень хорошо. Я дома», — заявляет он.

Говоря о недавних предложениях Запада о территориальных уступках России, командир восклицает: «Это чудовищная мысль. Весь мир должен стремиться уничтожить русский рак. Это квинтэссенция зла, и оно должно быть побеждено всем человечеством!»

Он надеется на перемены в России, но не верит, что смена руководства что-либо изменит. «Если Путин уйдет, система останется. Нужно менять систему, — говорит Кандалакша. — Я надеюсь, что Россия перестанет быть такой, как сейчас. Не то чтобы я хочу, чтобы ее уничтожили, но я надеюсь, что русские изменятся».

О ситуации в Донбассе

Всего за неделю ситуация в Донбассе кардинально поменялась. Россия наступает по трем направлениям и может окружить 10 тысяч украинских военных Подробно разбираем, как это могло произойти — и чем планирует ответить Киев

О ситуации в Донбассе

Всего за неделю ситуация в Донбассе кардинально поменялась. Россия наступает по трем направлениям и может окружить 10 тысяч украинских военных Подробно разбираем, как это могло произойти — и чем планирует ответить Киев

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь