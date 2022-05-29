Зеленский приехал на передовую в Харьковской области. Это его первое официальное появление за пределами Киевской области с начала войны
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Харьковской области, сообщил 29 мая его офис.
Как отмечает Reuters, это первое официальное появление президента Украины за пределами Киевской области с начала войны.
«Зеленский вручил военнослужащим государственные награды и ценные подарки, а также пообщался с защитниками Украины», — сказано в сообщении.
Зеленский также встретился с главой администрации области Олегом Синегубовым, мэром Харькова Игорем Тереховым и другими региональными руководителями. Синегубов сообщил, что в регионе в ходе войны были так или иначе разрушены 2229 многоэтажек, а в Харькове, как следует из сообщения, пострадали более 30% жилого фонда.
В ходе совещания Зеленский предложил «рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях», и строить вместо разрушенных домов «современное жилье» с бомбоубежищами и укрытиями.