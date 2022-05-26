В Запорожской и Херсонской областях начали распространять сим-карты с российскими номерами. Названия мобильного оператора на них нет

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В Запорожской и Херсонской областях Украины на территориях, занятых российскими войсками, начали продавать сим-карты с мобильными номера с кодом +7. Об этом сообщает «Интерфакс», а телеграм публикует видео, на котором, как сообщается, показана очередь за сим-картами.

Точка распространения сим-карт никак не брендирована, по данным «Интерфакса», на самих сим-картах также нет логотипа оператора, который предоставляет услуги связи. Источник агентства в Запорожской области сообщил, что «связь работает, но с перебоями».

В распоряжении агентства есть брошюра с описанием тарифа. В ней говорится, что «звонки на номера остальных операторов России» стоят 3 рубля за минуту, на номера операторов Украины — 20 рублей.

Представители «новых администраций» Запорожской и Херсонской областей, назначенных после оккупации, заявляли о введении рубля и стремлении войти в состав РФ. 25 мая был опубликован указ президента РФ, который ввел для жителей Запорожской и Херсонской областей упрощенную процедуру получения российского гражданства, которая ранее действовала для самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

В начале мая министерство цифрового развития РФ объявило, что абоненты мобильных операторов самопровозглашенных ДНР и ЛНР получат телефонный код российской системы нумерации +7, а абоненты местных операторов абоненты смогут звонить в Россию «по внутренним российским тарифам».

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