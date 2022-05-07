Мобильным номерам в ДНР и ЛНР присвоили код +7

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Министерство цифрового развития РФ объявило, что абоненты мобильных операторов самопровозглашенных ДНР и ЛНР получат телефонный код российской системы нумерации +7.

«С 7 мая 2022 года при совершении звонков и отправке SMS-сообщений абонентами донецких и луганских операторов связи с кодами нумерации +38071 и +38072 номер телефона будет отображаться в формате +7(949) и +7(959) соответственно», — рассказали в ведомстве.

Российский код нумерации присвоят абонентам оператора «Феникс» в ДНР и «Лугаком» в ЛНР, говорится в заявлениях руководителей двух самопровозглашенных республик. Это единственные операторы, работающие в ДНР и ЛНР.

Абонентам не придется менять сим-карты. После смены кода нумерации у них останется текущий номер, рассказали в министерстве цифрового развития РФ. После получения SMS-уведомления о смене кода нумерации абоненты смогут звонить внутри ДНР и ЛНР, а также в Россию «по внутренним российским тарифам», отметили в ведомстве.

Замминистра цифрового развития Дмитрий Ким сказал, что нововведение стало «логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров» о дружбе между Россией и двумя самопровозглашенными республиками.

По данным источников «Медузы», близких к Кремлю, в середине мая в самопровозглашенных ДНР и ЛНР собираются провести референдумы о присоединении к России, а в частично оккупированной Херсонской области — о независимости от Украины.

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