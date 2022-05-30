Генштаб ВСУ: российские войска закрепились на окраинах Северодонецка

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке сообщил, что российские войска закрепляются на северо-восточных и юго-восточных окраинах Северодонецка.

Для укрепления группировки войск у Северодонецка, заявил Генштаб ВСУ, с территории Российской Федерации перебрасываются боеприпасы и снаряжение.

Также в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что российские силы ведут наступление с целью оцепить украинские войска в районах Лисичанска и Северодонецка, а также заблокировать основные маршруты доставки. Кроме того, российские войска, по данным украинского Генштаба, готовятся к наступлению на Славянск.

Генштаб ВСУ также в утренней сводке объявил, что российские войска «закрепляются в населенном пункте Лиман».

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон, невозможно.

Северодонецк в 2014 году, после того, как Луганск перешел под контроль самопровозглашенной ЛНР, стал административным центром Луганской области Украины.

28 мая Минобороны РФ заявило о полном контроле над Лиманом. Замминистра обороны Украины Анна Маляр тогда сообщила, что говорить о том, что Лиман контролируют российские войска, некорректно. «Ситуация сложная, но ВСУ дают отпор», — сказала она.

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