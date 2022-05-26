«Мы едва-едва выгребаем» Заявления Киева по поводу ситуации в Донбассе становятся все более тревожными. Возможно, Украину ждет там крупное поражение

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Украинский солдат в городе Соледар Донецкой области, примерно в 60 километрах от Северодонецка. 24 мая 2022 года Rick Mave / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

С середины апреля в Украине продолжается битва за Донбасс — второй этап российской «спецоперации», о начале которого говорили и российские военные, и украинские власти. По военным сводкам долгое время казалось, что на фронте происходят позиционные бои без существенного продвижения какой-либо из сторон: они накапливали силы, проводили перегруппировку и продолжали взаимные обстрелы. Но в последнюю неделю высказывания официальных лиц в Киеве становятся все более тревожными. Они как будто готовят украинцев к возможному крупному поражению — потере Северодонецка и «новому Мариуполю».

Президент Украины Владимир Зеленский называет ситуацию в Донбассе крайне тяжелой. «Бахмут, Попасная, Северодонецк — в этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность. Они устроили там бойню и пытаются уничтожить все живое. Никто не разрушал Донбасс так, как это делают сейчас российские военные», — говорил Зеленский по итогам 89-го дня войны. «Фактически туда для наступления брошена вся мощь русской армии, которая у них еще осталась», — добавил он на следующий день.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович высказался еще прямее и мрачнее о перспективах противостояния в Донбассе. Он считает, что ВСУ проиграли Минобороны РФ по темпам, «российская сторона успела накопить резервы раньше». В эфире ютьюб-канала « Live» он подробно описал планы россиян по окружению украинских подразделений в Донбассе, чтобы создать «новый Мариуполь».

Они пытаются прорваться здесь, от Врубовки и перерезать дорогу в районе Берестового, это одна из главных целей, чтобы прервать снабжение между Бахмутом и Лисичанском. Если посмотреть на Северск, то вот он, малый «котел» вдоль железной дороги, который они пытаются замкнуть — от Северска до Берестового. Получается маленький «котел», который Ямполь, Северск, Попасная, Врубовка… Они замыкают — и Лисичанск и Северодонецк остаются в окружении. Это главная задача, которую они сейчас решают. Задача — сделать «новый Мариуполь».

Непрерывные удары артиллерией и авиацией, практически непрерывные атаки наземных сил противника. Превосходство по артиллерии, по авиации у противника. И там, мягко говоря, мы едва-едва выгребаем.

Помимо окружения в Донбассе, Арестович прогнозирует усиление давления по линии Херсон — Запорожье и даже возможное возвращение россиян на север к Киеву. Его слова подтверждает представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий. Он отмечает усиление российских войск в Херсонской области и на захваченной части Запорожья — туда с начала мая активно перемещаются войска из Крыма. «Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны. Именно эти военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории», — сказал он.

Город Северодонецк, который после перехода Луганска под контроль самопровозглашенной ЛНР стал административным центром Луганской области Украины, еще не окружен, но постоянно подвергается массированным обстрелам, как и трасса Бахмут — Лисичанск, сообщил глава военной областной администрации Сергей Гайдай. В городе сейчас находятся 12-13 тысяч человек, 90% жилого фонда повреждено или разрушено, рассказал мэр Александр Стрюк. В то же время представитель «народной милиции» самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко утверждает, что города Лисичанск и Северодонецк находятся в оперативном окружении и блокированы с трех сторон. Минобороны РФ в своих сводках о существенных продвижениях в Донбассе не сообщало.

Каким образом россияне намерены захватить Северодонецк, в интервью «Украинской правде» рассказал командир украинского добровольческого батальона «Свобода» Петр Кузик. Минобороны РФ, имеющее преимущество в артиллерии («на один наш снаряд они в среднем выпускают от 20 до 50»), использует такую же тактику, как при захвате города Рубежное 9-10 мая, фактически стертого с лица земли, говорит он.

Они массированно обрабатывают наши позиции артиллерией, под прикрытием артиллерии продвигается пехота, иногда вместе с танками. Как правило, пехота терпит потери, отступает, затем снова в работу включается артиллерия, и снова — два-три штурма пехоты.

Благодаря массированным обстрелам россияне могут продвигаться вперед — ведь они шаг за шагом уничтожают позиции, окопы, здания… Им дана задача уничтожать украинские города.

Петр Кузик, вслед за официальными лицами, требует технической поддержки ВСУ со стороны Запада — в первую очередь, поставок артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, систем противовоздушной обороны, танков и истребителей. Если не будет паритета в средствах, россиянам, вероятно, удастся окружить украинскую группировку, считает командир «Свободы». «Нашим военным в лучшем случае придется отступать и искать новые укрепления… Рассчитывать исключительно на героизм солдат — неправильно», — говорит он.

В то время, как для Украины осложняется обстановка на фронте, некоторые политики и наблюдатели на Западе рассуждают, что Киеву следует пойти на территориальные уступки Москве, чтобы быстрее заключить мир.

Зеленский ответил на эти предложения, что Запад в угоду России перестает «видеть обычных украинцев».

Что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: давайте учтем его интересы. В Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы вроде бы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене.

За всеми этими геополитическими соображениями тех, кто советует Украине что-то отдать России, «великие геополитики» всегда не хотят видеть обычных людей. Обычных украинцев. Миллионы тех, кто, собственно, живет на территории, которую они предлагают обменять на иллюзию мира. Надо всегда видеть людей. И помнить, что ценности — это не просто слово. Мы должны сделать все возможное, чтобы в мире появилась устойчивая привычка — принимать во внимание Украину. Чтобы интересы украинцев не перекрывались интересами спешащих на очередное свидание к диктатору.

Алексей Арестович был еще более резок. «России всего-то нужно, делов-то — Запорожская и Херсонская область! А дальше новое мирное соглашение в Европе, украинцы должны „умерить свои аппетиты“. И на этом мы установим всеобъемлющий мир в Европе, бизнес as usual», — сказал он. «Я сейчас перейду на мат, — продолжил Арестович, — потому что я страшно злой сегодня».

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