Эрдоган предложил Путину организовать переговоры России, Украины и ООН в Стамбуле

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Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину организовать встречу представителей РФ, Украины и ООН в Стамбуле. Предложение было сделано во время телефонного разговора 30 мая, сообщила канцелярия турецкого лидера.

Также Эрдоган заявил, что Турция готова принять участие в «возможном механизме наблюдения» за ситуацией в Украине, если Москва и Киев достигнут соглашения об этом.

Кремль в сообщении о телефонном разговоре Эрдогана и Путина не упомянул о предложении турецкого президента организовать переговоры России, Украины и ООН в Стамбуле.

Администрация российского президента сообщила, что Путин обсуждал с Эрдоганом вопрос безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также проблемы с поставками продовольствия из-за войны России с Украиной.

«Подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объёмы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений», — говорится в сообщении Кремля.

Делегации Украины и России (без участия ООН) уже встречались в Стамбуле в конце марта. По итогам тех переговоров Украина представила план мирного урегулирования, который подразумевал нейтральный статус страны, а Россия заявила об отводе войск из Киевской и Черниговской областей.

Это был последний очный раунд переговоров России и Украины. После этого переговорный процесс был заморожен. Москва обвиняла в этом Киев; украинские власти в свою очередь говорили, что готовы продолжать переговоры, но без «ультиматумов» с российской стороны.

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