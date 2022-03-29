В Стамбуле начались российско-украинские переговоры

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Во дворце «Долмабахче» в Стамбуле стартовал новый раунд переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает турецкое агентство «Анадолу». В свою очередь источники РИА Новости и ТАСС рассказали о начале переговоров представителей делегаций Владимира Мединского и Давида Арахамии в формате тет-а-тет.

Перед встречей делегации сторон поприветствовал президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган. «Справедливый мир — победа для всех сторон, а продолжение столкновений не принесет пользы ни одной из сторон… Мировое сообщество ожидает от участников встречи в Стамбуле позитивных решений», — сказал он.

Перед началом переговоров президент Турции также побеседовал с российским бизнесменом Романом Абрамовичем, сообщает РИА Новости. Ранее о его участии в российско-украинских переговорах говорили неофициальные источники.

Для Киева «программа минимум» на переговорах в Турции — решение гуманитарных проблем, «программа максимум» — устойчивые договоренности о прекращении огня, рассказал накануне встречи глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Газета Financial Times со ссылкой на источники писала о том, что стороны обсуждают проект договора о перемирии. По данным издания, Москва готова отказаться от ряда первоначальных требований, в том числе «денацификации» и «демилитаризации» Украины, в обмен на гарантии того, что Киев не вступит в НАТО.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Новый раунд стал первой личной встречей делегаций с 7 марта: первые раунды российско-украинских переговоров проходили очно в Беларуси, а затем перешли в формат видеосвязи. Переговоры сторон в Стамбуле продлятся два дня в закрытом для прессы режиме.

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь