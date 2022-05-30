Байден: США не будут поставлять Украине ракетные системы, которыми можно наносить удары по России

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Власти США не будут поставлять в Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО), снаряды которых могут достичь территории России. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает Reuters.

Какие именно РСЗО имел в виду Байден, неизвестно.

Украинские власти долгое время просили США о поставке дальнобойных РСЗО, в частности, о ракетных системах M142 HIMARS и М270 MLRS. Однако в Белом доме медлили с поставкой этих вооружений, опасаясь, что такое оружие будет использовано для нанесения ударов по российской территории. Это вызвало «фрустрацию» в Киеве, сообщали источники издания Politico в середине мая.

Позднее источники CNN и The New York Times рассказали, что Белый дом все-таки готов одобрить поставку Украине РСЗО дальнего действия, в частности, HIMARS. При этом в Пентагоне, комментируя возможные поставки, заявили о нежелании «забегать вперед и говорить о решениях, которые еще не приняты».

26 мая советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина не может замедлить продвижение российских войск в Донбассе, так как у нее не осталось оружия для ударов по «оперативным тылам» российских войск. Арестович добавил, что вопрос о поставках необходимого Украине оружия является «экзаменом на адекватность» для западных стран, и они его пока «валят».

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