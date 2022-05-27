CNN: Соединенные Штаты намерены поставить Украине системы реактивного залпового огня, о которых уже много недель просит Киев

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Администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, чтобы отправить в Украину системы реактивного залпового огня (РСЗО) большой дальности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, уже на следующей неделе США объявят о новом пакете военной помощи, в который войдут и РСЗО.

Власти Украины просили о поставках такого вооружения уже много недель, однако ранее Вашингтон отказывал в выполнении этой просьбы из-за опасений, что Украина может использовать его для обстрелов территории России, что может привести к эскалации конфликта.

На совещаниях в Вашингтоне также поднимался вопрос, не поставят ли такие поставки под угрозу безопасность самих США — из-за того, что запасы этих систем не так велики. На прошлой неделе, пишет CNN, представители Пентагона встречались с генеральным директором Lockheed Martin, чтобы обсудить наращивание производства РСЗО.

По словам источников CNN, одним из вариантов может быть предоставление Украине ракетных систем меньшей дальности. Обучение украинских военных обращению с американским оружием займет, как предполагается, около двух недель.

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