Politico: США отказываются поставлять Украине системы залпового огня, о которых давно просит Киев

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

США не поставляют Украине реактивные системы залпового огня, способные поражать цели на дальнем расстоянии, несмотря на просьбы Киева. Об этом рассказали источники издания Politico.

По их словам, Белый дом опасается, что такое оружие будет использовано для нанесения ударов по российской территории, что только расширит и затянет конфликт.

Украинские власти несколько месяцев просили о таком оружии. В частности, президент Владимир Зеленский упомянул о необходимости получения американских систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS во время выступления перед лидерами «Большой семерки» в начале мая.

Сейчас в Киеве «нарастает фрустрация» из-за очередных задержек с поставкой оружия, рассказал один из источников Politico. Собеседник издания ва Белом доме заявил, что Украина и США продолжают обсуждать поставки оружия, но не все виды вооружений можно предоставить быстро.

В начале войны Владимир Зеленский нередко упрекал западные страны в недостаточной поддержке Украины — в том числе в недостаточных поставках оружия. В конце апреля он заявил, что страна наконец начала получать те виды вооружения, о которых просила.

В начале мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который позволяет ускорить поставки военной техники. Но спустя несколько дней законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на 40 миллиардов долларов был заблокирован в Сенате одним сенатором-республиканцем.

Что происходит в российско-украинской войне

В Донбассе идут сразу два наступления — российское и украинское Итог зависит от того, кто лучше справится с двумя главными проблемами — рекой и артиллерией противника

Что происходит в российско-украинской войне

В Донбассе идут сразу два наступления — российское и украинское Итог зависит от того, кто лучше справится с двумя главными проблемами — рекой и артиллерией противника

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь