Politico: США отказываются поставлять Украине системы залпового огня, о которых давно просит Киев
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США не поставляют Украине реактивные системы залпового огня, способные поражать цели на дальнем расстоянии, несмотря на просьбы Киева. Об этом рассказали источники издания Politico.
По их словам, Белый дом опасается, что такое оружие будет использовано для нанесения ударов по российской территории, что только расширит и затянет конфликт.
Украинские власти несколько месяцев просили о таком оружии. В частности, президент Владимир Зеленский упомянул о необходимости получения американских систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS во время выступления перед лидерами «Большой семерки» в начале мая.
Сейчас в Киеве «нарастает фрустрация» из-за очередных задержек с поставкой оружия, рассказал один из источников Politico. Собеседник издания ва Белом доме заявил, что Украина и США продолжают обсуждать поставки оружия, но не все виды вооружений можно предоставить быстро.
В течение последних месяцев США негласно предоставили Украине реактивные системы залпового огня советской эпохи со складов союзников, которые все еще используют более старое оружие. Но Киев добивается получения более точных и мощных американских систем, чтобы остановить продвижение России в Донбассе (англ. яз.).
В начале войны Владимир Зеленский нередко упрекал западные страны в недостаточной поддержке Украины — в том числе в недостаточных поставках оружия. В конце апреля он заявил, что страна наконец начала получать те виды вооружения, о которых просила.
В начале мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который позволяет ускорить поставки военной техники. Но спустя несколько дней законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на 40 миллиардов долларов был заблокирован в Сенате одним сенатором-республиканцем.